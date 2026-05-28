Szívszorító: a kórházban házasodott a menyasszony, hogy nagybeteg édesapja is mellette lehessen

Szívszorító döntést hozott az a menyasszony Ohióban, aki úgy határozott, annak a kórháznak a tetején esküszik, ahol rákbeteg édesapját kezelték. Courtney Coccaro mindig is rendkívül szoros kapcsolatot ápolt 55 éves apjával, Johnnal, így amikor egy egészségügyi incidenst követően kiderült, a férfi lehet, már nem éli meg az eredetileg kitűzött esküvői dátumot, június 30-át, Courtney és vőlegénye, Michael a kórház engedélyével korábbra hozta az eseményt, amit végül az intézmény tetején tartottak meg május 10-én.

Apa volt a fociedzőm. Mindig mellettem állt. Megtanított vadászni, horgászni és erősnek lenni. Mindig ott volt nekem. Ezért az volt számomra a legfontosabb, hogy ő kísérjen az oltárhoz

- nyilatkozta Courtney, aki azok után módosította az esküvő dátumát, hogy John egyik orvosa arra figyelmeztette a családot, lehet, a férfi nem éri meg az eredetileg kitűzött időpontot, miután vérrög alakult ki a tüdejében, mialatt áttétes melanómában szenvedett, valamint több súlyos egészségügyi problémával is küzdött. Nem sokkal később a férfi ismét kórházba került: az ifjú pár ekkor döntött úgy, hogy a helyszínt is áthelyezik, méghozzá abba az klinikába, ahol Johnt ápolták.

Biztos akartam lenni abban, hogy lehetősége lesz ott lenni. Az intenzív osztály dolgozói és a kórházi több alkalmazottja is segített az esküvő megszervezésében

- árulta el a menyasszony, hozzátéve, még díszítés is volt a tetőteraszon, ahová kerekesszékben vitték fel az 55 éves férfit, akit az ápolói végig figyelemmel tartottak, hogy biztosan ne legyen semmi baj.

Annyira különleges és megható volt az egész, és végtelenül hálásak vagyunk mindenkinek a segítségért. Semmiért nem változtatnám meg azt a napot

- idézte az újdonsült feleséget a People, aki azt is elmondta, a család továbbra is bizakodik az apja állapotával kapcsolatban. Egyelőre a férfi még kórházban tartózkodik, ahol folyatják a kezelését.