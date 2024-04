Egy reggel úgy ébredt fel a kislány, hogy már nem tud járni - az orvosok sem értették

Az orvosok sem tudják, mi történt azzal a nővel, aki egyszer csak a semmiből lebénult, majd Parkinson-kóros lett. A 45 éves Collette Jackson rejtélyes ügyét az orvosok egyszerűen nem tudják megfejteni. Mindössze 5 és fél éves korában kerekesszékbe került, majd már arra sem volt képes, hogy felöltöztesse magát, önállóan egyen vagy játsszon a barátaival. Az élete megsemmisült, és nem tudják, mi az a kondíció, ami megtámadta őt.

Az orvosok nem értették, egyszerűen mi történt. Fotó: @Pexels

Végül arra, hogy mi volt a kis Collette baja, a szülei jöttek rá egy tv műsort látva, ahol egy hasonló beteg kislány szerepelt. Collette egy rendkívül ritka disztóniában szenvedett, ami egy neurológuiai rendellenesség. Ezt követően kórházból kórházba került, hogy kiderüljön a pontos kór, ami végül a DRD lett, vagyis dopa-responsive disztónia. Ez kontrollálatlan izom-összehúzódásokkal, mozdulatokkal és remegéssel jár. Az elsó testrészekből indul, míg végül a teljes testet eléri.

Az egyik legritkább disztóniában szenvedek, ami még Parkinson-kóros tünetekkel is együtt jár. Kezdetekben csak a bal lábamat húztam magam után, majd megkérdtem anyát, cipeljen ő. Ezt követően nem sokkal kerekeszsékes lettem. Szájtól lefelé semire nem vagyok képes.

- közölte Collette.

A betegség pont akkor érte el, amikor megakart tanulni úszni. Állapota csak romlott és romlott, de az orvosoknak fogalma sem volt, miért. A tini éveiben is állandó segítséger volt szüksége a gimiben is, miután még írni sem volt képes, hiába akart. A teste ugyanis nem engedelmeskedett neki. Enni is csak úgy tudott, hogy etetni kellett.

Gyógyulását végül egy injekciós kezelés hozta meg, amely során három alkalom után csodák csodájára újra talpra tudott állni és sétálni.

Csak arra tudtam gondolni, hogy ha leülök, lehet többet újra nem fogok tudni felkelni. Úgy éreztem magam, mint Ariel a Kishableányból, aki emberi lábakat kapott és meg kellett tanulnia járni.

- emlékezett vissza Collett, aki egy dopaminos injekció hatására gyógyult meg, mivel szervezetéből az hiányzott, mint egy orvos kiderítette.

Collette azóta is gyógyszereket kell szedjen, de visszatérhetett a normál életbe. Csak a hosszú távokra kell neki a kerekesszék.

Mindent újra kellett tanulnom. 18 évesen tanultam meg biciklizni és úszni, amit még most, 40 évesen is művelek. Nagyon kevés dolog van, amire nem vagyok képes.

Egy dolog van, amit rendkívül sajnár az egyetemi tanár: az, hogy a betegsége elrabolta tőle az anyaság lehetőségét - írja a Mirror.