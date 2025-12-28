Rákot is okozhat a géllakk? Ezt mondják a szakértők

A géllakkozás mögött rejlő legnagyobb kockázat az UV-lámpák sugárzása.

A rendszeres gélmanikűr pigmentfoltokat, körömkárosodást és fertőzéseket okozhat.

Tudatos fényvédelemmel, kesztyűvel és ritkább lakkozással jelentősen csökkenthető a géllakkozás egészségügyi kockázata.

Géllakkot viselni ma már szinte természetes. Valljuk be, nagyon jó érzés, amikor kijövünk a körmöstől és nézegetjük a szép, színes, csillogó körmeinket. Háromhetente elmegyünk a kedvenc manikűrösünkhöz, hogy egy ragyogó színt vagy trendi mintát csináltassunk a körmünkre; nem számolunk azonban a gélmanikűr veszélyeivel! A legújabb kutatások szerint érdemes kétszer is meggondolni, mielőtt beülünk egy újabb lakkozásra, mert rákot is okozhat a géllakk.

A géllakkozás közben használt UV-lámpa fénye rákos elváltozást okozhat.

Fotó: 123RF

Mit mondanak a szakértők?

A probléma nem maga a gél, hanem az a speciális UV-fény, amely megköti a lakkot. Szakértők szerint az UV-lámpák hasonló típusú sugárzást bocsátanak ki, mint amit a szoláriumokban is használnak, csak éppen sokkal koncentráltabb formában, közvetlenül a kéz bőrére irányítva. Habár a kézfejünk bőre jóval kevésbé érzékeny, mint például az arcunké, a rendszeres UV-terhelés hosszú távon komoly károsodásokat okozhat. Idő előtti öregedést, pigmentfoltokat, de ami még aggasztóbb, akár bőrrákot is előidézhet. Ráadásul nemcsak az UV-sugárzás jelent veszélyt, hanem a géllakk eltávolítása is. Az acetonos áztatás kiszáríthatja és elvékonyíthatja a körmöket, a fémeszközök pedig károsíthatják a körömlemezt és sérülésekhez, illetve fertőzésekhez is vezethet a használatuk. A szakember azt tanácsolja, hogy két-három géllakkozás után pihentessük a körmünket, illetve azt is figyeljük, hogy megfelelően fertőtlenítik-e az eszközöket a szalonban.

Tényleg rákot okozhat a géllakkozás?

A kutatások több olyan esetről is beszámoltak, amikor évekig tartó rendszeres gélmanikűrt követően fiatal, egyébként egészséges nők kézfején melanómát vagy más bőrrák-típusokat fedeztek fel. Habár az összefüggés nem teljesen bizonyított, hiszen sok más tényező is szerepet játszhat, az adatok egyre riasztóbb képet festenek. Az amerikai bőrgyógyászok szövetsége például már hivatalosan is javasolja, hogy aki rendszeresen jár géllakoztatni, kenjen fényvédőt a kezeire még a folyamat megkezdése előtt. Sőt egyes orvosok szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a gélmanikűrös UV-lámpákat teljesen lecserélnék biztonságosabb LED-es változatokra – habár azok sem teljesen veszélytelenek.