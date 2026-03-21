"Eltorzítják a vonásaikat" – Orosz Barbara kendőzetlen őszinteséggel beszélt a plasztikai beavatkozásokról

Orosz Barbara műsorvezető, és producer élete nagyobb részét a kamera előtt töltötte, és elmondta lapunknak, hogy ez idő alatt a meghatározó szépészeti klinikákon is volt szerencséje forgatni, így nyilatkozott erről az időszakról: „Kifejezetten figyeltem arra mindig, hogy ne adjak a szépészeti beavatkozásoknak túlzott terepet a műsoromban. Nekem a televíziózásban, vagy bármilyenfajta tartalomgyártásban a legfontosabb az ismeretterjesztés, nem az, hogy trendeket szolgáljak ki, vagy pusztán csak szerepeljek” – kezdte a tévés, majd így folytatta:

Orosz Barbara nagyon fontosnak tartja, hogy edukáljon tartalmain keresztül (Fotó: Orosz Barbara)

"Én nem vagyok híve semmiféle plasztikai sebészeti eljárásnak, vagy túlzásba vitt arc vagy szájtöltésnek. Ezek trendek, amikre 5 év múlva talán mosolyogva fogunk visszatekinteni, de addig sok kárt okoznak a nők önértékelésében. Mindenki azt tesz a testével, arcával természetesen amit csak akar. Eldöntheti, hogy kit és milyen trendet követ, kinek hisz, mire költi a pénzét. Ha jobban érzi magát, akkor tegye csak. Ha viszont elkezdi a beavatkozásokat és rákap az ízükre, nincs megállás. Ez egy ördögi kör. Én szeretek belenézni a tükörbe, dolgozni azon, hogy kihozzam magamból a maximumot, az adottságaimat szem előtt tartva. Az én eszközöm ehhez az arcjóga, amit mindenkinek csak ajánlani tudok."

Szeretném azt megmutatni a nőknek, hogy nem kell, hogy elveszítsük a saját vonásainkat, benyaljuk, hogy csak az a szép és elfogadott, ha egy nő ugyanúgy néz ki, mint a sztárok az insta valótlanságban. Szerintem a legfontosabb, hogy odafigyeljünk magunkra, tegyünk meg mindent azért, hogy a legjobb formánkat sokáig fenntartsuk természetes eszközökkel és tiszteljük a változást, mert az életünk velejárója

– kezdte Barbara, majd folytatta véleményét a kényes témáról..

Orosz Barbara őszintén elmondta véleményét a plasztikai műtétekről (Fotó: Orosz Barbara)

A szépészeti eljárásokról az a véleményem, hogy totálisan átléptünk egy egészséges határt ezzel kapcsolatban. Amikor az a normalitás, hogy huszonéves lányok feltöltik a szájukat, botoxoltatnak, olyan mennyiségű töltőanyagot juttatnak az arcukba, amik eltorzítják a vonásaikat, az nincsen rendben szerintem..

De Barbara arról is beszélt, hogy természetesen van, amikor indokolt egy beavatkozás: „Mindannyiunk életében eljöhet a pillanat amikor azt érezzük, egy kis korrekció már szükséges lehet. Vagy nem tudunk sehogysem megbarátkozni egy ránccal, beesett tekintettel. Jó tudni, hogy van lehetőség a változtatásra. Az, hogy ki mikor tartja elérkezettnek az időt ehhez, legyen az ő dolga. Azt viszont nagyon veszélyesnek tartom, hogy gyakorlatilag a plasztikai sebészeti eljárásokkal uniformizálódnak a nők. És úgy teszünk mintha ez lenne a normalitás. Minthogyha mindenki egy kicsit hasonlítani akarna valaki másra, és pont ezért elveszti a saját arcvonásait.”