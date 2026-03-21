BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Benedek névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Eltorzítják a vonásaikat" – Orosz Barbara kendőzetlen őszinteséggel beszélt a plasztikai beavatkozásokról

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 16:00
Váratlan vallomással állt elő! Orosz Barbara határozott véleményt nyilvánított a plasztikáztatásról. Mi áll a drasztikus átalakulások hátterében, és miért érezte úgy a műsorvezető, hogy meg kell törnie a csendet? Most exkluzív interjút adott lapunknak.
Bors
A szerző cikkei

Orosz Barbara műsorvezető, és producer élete nagyobb részét a kamera előtt töltötte, és elmondta lapunknak, hogy ez idő alatt a meghatározó szépészeti klinikákon is volt szerencséje forgatni, így nyilatkozott erről az időszakról: „Kifejezetten figyeltem arra mindig, hogy ne adjak a szépészeti beavatkozásoknak túlzott terepet a műsoromban. Nekem a televíziózásban, vagy bármilyenfajta tartalomgyártásban a legfontosabb az ismeretterjesztés, nem az, hogy trendeket szolgáljak ki, vagy pusztán csak szerepeljek” – kezdte a tévés, majd így folytatta:

Orosz Barbara nem híve a plasztikai eljárásoknak, és bátran mutatja természetes arcát.
Orosz Barbara nagyon fontosnak tartja, hogy edukáljon tartalmain keresztül (Fotó: Orosz Barbara)
  • Orosz Barbara egy ördögi körnek tartja a plasztikáztatás elkezdését
  • Barbara a szépészeti eljárásokról is beszélt, és hogy az miként hat a huszonéves lányokra
  • Orosz Barbara önmagunk elfogadását tartja a legfontosabbnak, erről részletes útmutatót adott

 

"Én nem vagyok híve semmiféle plasztikai sebészeti eljárásnak, vagy túlzásba vitt arc vagy szájtöltésnek. Ezek trendek, amikre 5 év múlva talán mosolyogva fogunk visszatekinteni, de addig sok kárt okoznak a nők önértékelésében. Mindenki azt tesz a testével, arcával természetesen amit csak akar. Eldöntheti, hogy kit és milyen trendet követ, kinek hisz, mire költi a pénzét. Ha jobban érzi magát, akkor tegye csak. Ha viszont elkezdi a beavatkozásokat és rákap az ízükre, nincs megállás. Ez egy ördögi kör. Én szeretek belenézni a tükörbe, dolgozni  azon, hogy kihozzam magamból a  maximumot, az adottságaimat szem előtt tartva. Az én eszközöm ehhez az arcjóga, amit mindenkinek csak ajánlani tudok." 

Szeretném azt megmutatni a nőknek, hogy nem kell, hogy elveszítsük a saját vonásainkat, benyaljuk, hogy csak az a szép és elfogadott, ha egy nő ugyanúgy néz ki, mint a sztárok az insta valótlanságban. Szerintem a legfontosabb, hogy odafigyeljünk magunkra, tegyünk meg mindent azért, hogy a legjobb formánkat sokáig fenntartsuk természetes eszközökkel és tiszteljük a változást, mert az életünk velejárója

– kezdte Barbara, majd folytatta véleményét a kényes témáról..

Orosz Barbara őszintén elmondta véleményét a plasztikai műtétekről (Fotó: Orosz Barbara)

Ez a hatása a szépészeti beavatkozásoknak Orosz Barbara szerint a mai huszonéves lányokra 

A szépészeti eljárásokról az a véleményem, hogy totálisan átléptünk egy egészséges határt ezzel kapcsolatban. Amikor az a normalitás, hogy huszonéves lányok feltöltik a szájukat, botoxoltatnak, olyan mennyiségű töltőanyagot juttatnak az arcukba, amik eltorzítják a vonásaikat, az nincsen rendben szerintem..

De Barbara arról is beszélt, hogy természetesen van, amikor indokolt egy beavatkozás: „Mindannyiunk életében eljöhet a pillanat amikor azt érezzük, egy kis korrekció már szükséges lehet. Vagy nem tudunk sehogysem megbarátkozni egy ránccal, beesett tekintettel. Jó tudni, hogy van lehetőség a változtatásra. Az, hogy ki mikor tartja elérkezettnek az időt ehhez, legyen az ő dolga. Azt viszont nagyon veszélyesnek tartom, hogy gyakorlatilag a plasztikai sebészeti eljárásokkal uniformizálódnak a nők. És úgy teszünk mintha ez lenne a normalitás. Minthogyha mindenki egy kicsit hasonlítani akarna valaki másra, és pont ezért elveszti a saját arcvonásait.”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
