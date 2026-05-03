Két éve él éber kómában a 7 éves Kinga: már közel tíz sztrókon esett át a kislány

Kinga 2018 októberében született a család második gyermekeként. Gabiék öröme nem is lehetett volna nagyobb, Kristófnak lett végre egy kishúga, Kinga pedig szépen cseperedett. Aztán ötéves korában történt valami. Felső légúti fertőzésnek indult, édesanyja azonban azt vette észre, hogy kislánya furcsán viselkedik: nem akarta használni a bal kezét, a szája széle lefelé görbült, illetve a látásával is gondok voltak. A Bajon élő család azonnal besietett a tatabányai kórházba, ahol megállapították, hogy a kicsinek épp sztrókja van. Kálváriája két éve tart, az életük pedig már soha nem lesz olyan, mint azelőtt.
A kislány kivizsgálásai Budapesten folytatódtak, ahol az édesanyát újabb hidegzuhany érte: az orvosok közölték vele, hogy Kingának nem ez az első sztrókja, korábban már többször is kapott úgynevezett tiákat, ami lényegében egy mini sztrók, de mivel ártalmatlan tünetekkel, például fejfájással jár csak együtt, ezért nehéz észrevenni. Az orvosok rájöttek mi okozza a kislány aggasztó állapotát:
Kinga egy veleszületett genetikai betegséggel, a moyamoya szindrómával él együtt, ami az erek folyamatos összeszűkülését, elhalását eredményezi.
Ezt követően a kislány állapota rohamosan romlani kezdett, átesett további öt-hat sztrókon, volt aminél például teljesen lebénult a jobb oldala, pár nappal később azonban csodával határos módon újra elkezdett járni és beszélni. Nehéz időszak volt ez Gabiék számára.
Mindegyik stroke után más Kingát kaptam vissza: volt harcos, harapós, rugdosós, csúnyán beszélő. Volt olyan, amit onnantól már nem szeretett. A lovakat például imádta, az volt a mindene, azoktól is elkezdett félni. Visszament majdnem pici babába. Ezt senkinek nem kívánom
— mondta a lapunknak az édesanya, majd így folytatta:
Várhatott volna ez a betegség mondjuk egy 30 évet, addig legalább sok mindent megélt volna, amit meg kellett volna élnie. Egy ötéves kislány nem élt jóformán még semmit. Neki még önfeledten játszani kellene, dalolászni, ugrálni, mint a többieknek.
Végül az orvosok úgy döntöttek, jobb, ha megműtik. Sajnos azonban ekkor vált a helyzet tragikussá.
Az agyműtétre végül Szegeden került sor 2024 májusában. A beavatkozásnak legfeljebb 6 óra alatt le kellett volna zajlania, a kislányt azonban csak 10 órával később tolták ki a műtőből. A várakozás idegőrlő volt, amikor pedig az ápolónők sírva jöttek ki a teremből, a család tudta, hogy baj van.
Gabi a mai napig nem tudja pontosan, hogy mi történt a műtét alatt: lehet, hogy komplikációk léptek fel, de az sem kizárt, hogy a kislány közben egy újabb sztrókot kapott. Azt viszont elmondták neki, imádkozzon, hogy kislánya túlélje a következő heteket, mert azok kritikusak lesznek.
Kinga életben maradt, de azóta is egy éber kómához hasonló állapotban tölti a mindennapjait, mind a négy végtagja lebénult, és átesett egy idegösszeomláson is.
Gabi két éve próbálja feldolgozni a történteket, azt, hogy az addig egészségesnek hitt kislányától, az álmoktól, az előttük álló jövőtől el kell búcsúznia. Kisfiát is megviseli, ami húgával történt: alig várta, hogy Kinga is iskolás legyen és ő kísérhesse reggelente iskolába. Végül azonban más feladatokat kaptak az élettől. Gabi minden vágya, hogy újra hallhassa kislánya hangját, hogy Kinga újra megszólaljon, vagy legalább egy bot segítségével lábra tudjon állni. Éppen ezért a CsodaCsoport Alapítvány gyűjtést indított nekik, hogy Kinga eljuthasson a Borsóházba, intenzív terápiára.
