Két éve él éber kómában a 7 éves Kinga: már közel tíz sztrókon esett át a kislány

Kinga 2018 októberében született a család második gyermekeként. Gabiék öröme nem is lehetett volna nagyobb, Kristófnak lett végre egy kishúga, Kinga pedig szépen cseperedett. Aztán ötéves korában történt valami. Felső légúti fertőzésnek indult, édesanyja azonban azt vette észre, hogy kislánya furcsán viselkedik: nem akarta használni a bal kezét, a szája széle lefelé görbült, illetve a látásával is gondok voltak. A Bajon élő család azonnal besietett a tatabányai kórházba, ahol megállapították, hogy a kicsinek épp sztrókja van. Kálváriája két éve tart, az életük pedig már soha nem lesz olyan, mint azelőtt.

Kingáról kiderült, hogy egy rendkívül ritka betegséggel él együtt, ami miatt többször kapott már sztrókot. Bátyja, Kristóf is nagyon aggódik kishúga miatt

"Mindegyik sztrók után más Kingát kaptam"

A kislány kivizsgálásai Budapesten folytatódtak, ahol az édesanyát újabb hidegzuhany érte: az orvosok közölték vele, hogy Kingának nem ez az első sztrókja, korábban már többször is kapott úgynevezett tiákat, ami lényegében egy mini sztrók, de mivel ártalmatlan tünetekkel, például fejfájással jár csak együtt, ezért nehéz észrevenni. Az orvosok rájöttek mi okozza a kislány aggasztó állapotát:

Kinga egy veleszületett genetikai betegséggel, a moyamoya szindrómával él együtt, ami az erek folyamatos összeszűkülését, elhalását eredményezi.

Ezt követően a kislány állapota rohamosan romlani kezdett, átesett további öt-hat sztrókon, volt aminél például teljesen lebénult a jobb oldala, pár nappal később azonban csodával határos módon újra elkezdett járni és beszélni. Nehéz időszak volt ez Gabiék számára.

Mindegyik stroke után más Kingát kaptam vissza: volt harcos, harapós, rugdosós, csúnyán beszélő. Volt olyan, amit onnantól már nem szeretett. A lovakat például imádta, az volt a mindene, azoktól is elkezdett félni. Visszament majdnem pici babába. Ezt senkinek nem kívánom

— mondta a lapunknak az édesanya, majd így folytatta:

Várhatott volna ez a betegség mondjuk egy 30 évet, addig legalább sok mindent megélt volna, amit meg kellett volna élnie. Egy ötéves kislány nem élt jóformán még semmit. Neki még önfeledten játszani kellene, dalolászni, ugrálni, mint a többieknek.

Végül az orvosok úgy döntöttek, jobb, ha megműtik. Sajnos azonban ekkor vált a helyzet tragikussá.