Műtétre adta át három hónapos kisfiát – másnap leállt a szíve

Walker Farrington története már a születése előtt drámai fordulatot vett. A kisfiúnál édesanyja, Nicole terhességének 20. hetében veleszületett szívhibákat diagnosztizáltak: kamrai sövényhiányt és pitvari sövényhiányt állapítottak meg nála. Az orvosok akkor még úgy vélték, hogy a problémák egy korai műtéttel jól kezelhetők lesznek.

Az orvosok az gondolták a műtét megoldja majd a kisfiú szívproblémáit.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nem a műtét volt végső megoldás

Walker állapotát csecsemőkorában folyamatosan figyelték, majd amikor a kisfiú fogyni kezdett, az orvosok úgy döntöttek, elkerülhetetlenné vált a nyitott szívműtét. Walkert három hónapos korában 2019. április 30-án megműtötték, remélve, hogy az majd megoldja a problémáit. Az operáció 12 órán át tartott. A műtét eleinte sikeresnek tűnt, másnap azonban minden rémálommá változott. Nicole és férje, Brian éppen a kezelőorvossal beszélgettek Walker ágya mellett, amikor a kisfiú szíve leállt.

Az orvosok azonnal újraélesztést kezdtek, újranyitották Walker mellkasát, és közvetlenül a szívén végeztek szívmasszázst. A kisfiút végül 45 perc újraélesztés után ECMO életfenntartó gépre kapcsolták. Az orvosok közölték a családdal, hogy nem számítanak rá, hogy Walker túléli az éjszakát. A kisfiú azonban életben maradt. Öt nappal később le tudták venni az ECMO-ról, majd további tizenkét nappal később pacemakert kapott. Walker az évek során számos újabb beavatkozáson esett át, köztük hat szívkatéterezésen és egy második nyitott szívműtéten is. 2024-ben a tricuspidalis és mitrális billentyűit is operálták, valamint új pacemakert kapott.

A család sokáig reménykedett abban, hogy minden újabb műtét stabilizálni tudja Walker állapotát, 2025 nyarára azonban az orvosok közölték velük a lesújtó hírt: nincs több olyan beavatkozás, amely hosszú távon megmenthetné a kisfiú életét. Walker számára így egyetlen lehetőség maradt: a szívátültetés. A hétéves fiú jelenleg a bostoni gyermekkórházban vár donor szívre, miután 2026 áprilisának végén hivatalosan is felkerült a gyermek szívtranszplantációs várólistára.

A család szerint akár 12-18 hónapot is várhatnak a megfelelő donorra. Walker eközben próbál teljes életet élni a kórházi falak között is: sportokról beszélget, rajzol, programokon vesz részt, és továbbra is imádja a baseballt, a golfot, a karatét és a zászlófocit. Nicole a People magazinnak elmondta fia elképesztő erővel viseli a megpróbáltatásokat. Bár Walker sosem a legerősebb vagy a leggyorsabb a gyerekek között, édesanyja szerint „neki van a legnagyobb szíve”.