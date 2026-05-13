Műtétre adta át három hónapos kisfiát – másnap leállt a szíve

szívműtét
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 16:30
kisfiúdonor
Az orvosok közölték a lesújtó hírt az anyával. A műtét nem volt elég.

Walker Farrington története már a születése előtt drámai fordulatot vett. A kisfiúnál édesanyja, Nicole terhességének 20. hetében veleszületett szívhibákat diagnosztizáltak: kamrai sövényhiányt és pitvari sövényhiányt állapítottak meg nála. Az orvosok akkor még úgy vélték, hogy a problémák egy korai műtéttel jól kezelhetők lesznek.

Az orvosok az gondolták a műtét megoldja majd a kisfiú szívproblémáit.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nem a műtét volt végső megoldás

Walker állapotát csecsemőkorában folyamatosan figyelték, majd amikor a kisfiú fogyni kezdett, az orvosok úgy döntöttek, elkerülhetetlenné vált a nyitott szívműtét. Walkert három hónapos korában 2019. április 30-án megműtötték, remélve, hogy az majd megoldja a problémáit. Az operáció 12 órán át tartott. A műtét eleinte sikeresnek tűnt, másnap azonban minden rémálommá változott. Nicole és férje, Brian éppen a kezelőorvossal beszélgettek Walker ágya mellett, amikor a kisfiú szíve leállt.

Az orvosok azonnal újraélesztést kezdtek, újranyitották Walker mellkasát, és közvetlenül a szívén végeztek szívmasszázst. A kisfiút végül 45 perc újraélesztés után ECMO életfenntartó gépre kapcsolták. Az orvosok közölték a családdal, hogy nem számítanak rá, hogy Walker túléli az éjszakát. A kisfiú azonban életben maradt. Öt nappal később le tudták venni az ECMO-ról, majd további tizenkét nappal később pacemakert kapott. Walker az évek során számos újabb beavatkozáson esett át, köztük hat szívkatéterezésen és egy második nyitott szívműtéten is. 2024-ben a tricuspidalis és mitrális billentyűit is operálták, valamint új pacemakert kapott.

A család sokáig reménykedett abban, hogy minden újabb műtét stabilizálni tudja Walker állapotát, 2025 nyarára azonban az orvosok közölték velük a lesújtó hírt: nincs több olyan beavatkozás, amely hosszú távon megmenthetné a kisfiú életét. Walker számára így egyetlen lehetőség maradt: a szívátültetés. A hétéves fiú jelenleg a bostoni gyermekkórházban vár donor szívre, miután 2026 áprilisának végén hivatalosan is felkerült a gyermek szívtranszplantációs várólistára.

A család szerint akár 12-18 hónapot is várhatnak a megfelelő donorra. Walker eközben próbál teljes életet élni a kórházi falak között is: sportokról beszélget, rajzol, programokon vesz részt, és továbbra is imádja a baseballt, a golfot, a karatét és a zászlófocit. Nicole a People magazinnak elmondta fia elképesztő erővel viseli a megpróbáltatásokat. Bár Walker sosem a legerősebb vagy a leggyorsabb a gyerekek között, édesanyja szerint „neki van a legnagyobb szíve”.

@heartmomco Day 6: Walker’s Heart Transplant Journey Today was a busy one with a mix of medical business and fun. On the medical-side today, Walker had a barium swallow study, 6-minute walk fitness test, had his third iron infusion and got his CAD pack which allows his milrinone IV medication which runs continuously through his PICC line to pump through a small device that fits in a backpack. A huge win to get rid of the IV pole and be even more mobile ♥️ Walker had fun making a video for the @Yankees this morning (see previous post ⚾️💙), he got to make a poster for his Boston Marathon Miles for Miracles runner, Alex, and we finished out the day with Kennedy and McCoy joining for a Seacrest Studios dance party, hospital cafeteria dinner, and a little movie night back in Walker’s room. Hard to believe a week ago we were packing the car and about to spend our last night at home all together in New York ♥️ #heartwarrior #hearttransplant #childrenshospital #chd #hospitallife ♬ Paper Birds (3 min) - Jordan Halpern Schwartz

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
