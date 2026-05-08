Géczi Bea brutális műtéten esett át, borzalmas fájdalmak árán nyerte vissza az arcát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 13:00
Drámai döntést hozott a népszerű édesanya: kés alá feküdt, hogy visszakapja eredeti arcát. Géczi Bea most őszintén vallott a fájdalmas procedúráról és a sokkoló felismerésről, ami a beavatkozáshoz vezetett.
Egy hónappal ezelőtt robbant a hír, hogy Géczi Bea újra plasztikai sebésznél járt. Ám ezúttal nem a méret növelése volt a cél, sőt! A csinos édesanya megelégelte korábbi, olykor túlzó megjelenését, és úgy döntött, ideje leszámolni a múlt egyik legnagyobb „örökségével”. Bea a Borsnak tálalt ki a szájműtétje hátteréről, ami minden eddiginél komolyabb megpróbáltatást jelentett számára.

Géczi Bea csak 16 éves volt, amikor megcsináltatta a száját.
Géczi Bea: „Azt sem tudtam, mit raknak a számba”

A híresség elképesztő vallomást tett: mindössze 16-17 éves volt, amikor először töltette fel az ajkait. Akkoriban azonban még nem a ma divatos, felszívódó hialuronsavval dolgoztak.

Azt sem tudtam, mit raknak a számba. Szerintem 16-17 éves lehettem valahogy, amikor megcsináltattam. A barátnőmmel mentem el, és ő töltette. Régebben csináltattam, akkor még nem voltam tisztában azzal, hogy szilikont raknak a számba. Ugye ez nem szívódik fel. Őszintén megmondom, már zavart, hogy ilyen nagy, szinte idegen testként volt jelen az arcomban

– emlékezett vissza Bea.

Géczi Bea Szegedi Fecsóval való megismerkedésekor már túl volt a szájműtéten.
Brutális beavatkozás: belülről vágták fel a száját

Mivel a szilikont nem lehet egy egyszerű injekcióval feloldani, az egyetlen megoldás a szike volt. A híresség elárulta, hogy a műtét során belülről vágták fel az ajkait, hogy kiszedjék a zavaró anyagot. A gyógyulás pedig korántsem volt sétagalopp: a hegesedés miatt az ajkai még most is kemények, és szigorú szabályokat kellett betartania, akár egy nagy hasplasztika után.

A viziten a doki azt mondta, hogy szép lett. Szerintem sokkal másabb lett tőle az arcom is, hála Istennek. Mert tényleg nagyon nagy volt a szám. A gyógyuláshoz amúgy még kell idő, mire teljesen visszaáll, mert még kemény a hegesedés. Viszont hétről hétre egyre kisebb. De tényleg, én nagyon meg vagyok vele elégedve

magyarázta Bea a műtét utáni állapotokat.

Géczi Bea boldog, hogy visszanyerte régi önmagát.
Már látszik az eredmény

Bár a teljes gyógyuláshoz idő kell, Bea már most sugárzik az örömtől. Az Instagram-oldalán megosztott friss fotókon is látszik: az arca sokkal természetesebb, lágyabb lett.Sokan mondják, hogy jobb így. Hétről hétre kisebb lesz, ahogy gyógyul a heg” – mesélte lelkesen, bár azt is hozzátette, hogy a folyamatnak még nincs vége.

Télen jön a folytatás

Bár a felső ajkával már elégedett, Bea nem áll meg itt. Mivel nem akarta egyszerre kitenni magát a kettős fájdalomnak és a hosszú lábadozásnak, az alsó ajkát egyelőre érintetlenül hagyták. Tervei szerint télen fekszik újra kés alá, hogy végleg megszabaduljon a maradék szilikontól is, és teljesen visszanyerje természetes mosolyát. Miközben Bea lábadozik, párja, Fecsó tartja a frontot otthon a gyerekekkel, mindenben támogatva szerelmét a nagy átalakulás útján.

Eddig még az alsó ajkamban van az anyag, azt szerintem majd télen kiszedetni. Nem vállaltam be egyszerre a kettőt, tudod, mert nem tudtam, hogyan fog begyógyulni. Úgyhogy azt majd télen még kivetetem az alsó ajkamból

– zárta Bea, aki szemmel láthatóan sokkal üdébb és fiatalosabb lett.

 

