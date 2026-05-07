Újabb verekedés volt a Real Madrid edzésén, kórházba vitték a kapitányt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 20:35
A szerdai nap után csütörtökön is botrányba fulladt a királyi gárda edzése. Ismét verekedés robbant ki a Real Madridnál, ezúttal egy játékost kórházba vittek.
A hét elején a Real Madrid játékosa, Álvaro Carreras megerősítette, hogy összeverekedett csapattársával, a német válogatott Antonio Rüdigerrel, szerdán pedig a francia Aurelien Tchouameni és az uruguayi Federico Valverde ugrott egymásnak - írta a Bors csütörtök délelőtt.

A Real Madrid játékosa, Valverde kórházba került a verekedés után

Csütörtökön újabb balhé történt, ismét Tchouameni és Valverde hallatott magáról. A spanyol Marca értesülései szerint a két középpályás újra egymásnak esett, és a bunyónak az lett a vége, hogy az uruguayi csapatkapitányt kórházba szállították. Az újabb összetűzést több öltözői forrás is „Valdebebas edzőközpont történetének legsúlyosabb incidenseként” jellemezte. 

A spanyol lap azt írja, hogy Valverde nem volt hajlandó kezet fogni Tchouaménivel, ez pedig egy feszült tréninget eredményezett, amely egy öltözői összetűzésben csúcsosodott ki. Valverde az összecsapás során fejjel az asztal sarkának ütközött, ezért kórházba kellett szállítani. A klub mindkét játékossal szemben fegyelmi eljárást indított, amely pénzbírsághoz vagy a kerettől való ideiglenes eltiltáshoz is vezethet - írja az Origo. Spanyol sajtóértesülések szerint óriási a káosz a klubnál, a Real Madrid keretében többen is vannak olyanok, akik már nem állnak szóba Álvaro Arbeloa vezetőedzővel. 

