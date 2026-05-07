"Azt hittem érthető volt, amire gondoltam" - a volt amerikai elnök őszintén beszélt a földönkívüliekről

Stephen Colbert nem volt hajlandó befejezni a The Late Show adását anélkül, hogy megtudná, pontosan mit tud Barack Obama a földönkívüliekről. A volt amerikai elnök még februárban keltette fel az UFO-rajongók figyelmét, amikor kijelentette, hogy az idegenek léteznek. Mindezek ellenér részletesebben nem ment bele témába, egészen eddig.
A késő esti műsorvezető a keddi epizódban faggatta a volt elnököt a földönkívüli élettel kapcsolatos ismereteiről. Amikor Colbert arra sürgette, hogy egyszerűen vallja be a kis zöld emberkék létezését, Obama nevetve kiemelte: "Azt hittem érthető volt, amire gondoltam." A műsorvezető szerencsére vette az adást, és hozzátette, hogy mindenki felfogta az üzenetet.
Obama ezután egy pillanatra tisztázta a dolgokat. „A lényeg a következő” – mondta. „Azoknak, akik még mindig azt hiszik, hogy valahol a föld alatt kis zöld emberkék vannak, elnökként többek között azt is megtanulja az ember, hogy a kormányzat szörnyű a titoktartás terén.”
Ez az összeesküvés‑elméletes dolog… Ha lennének földönkívüliek vagy idegen űrhajók, vagy bármi, ami az Egyesült Államok felügyelete alatt van, amiről tudnánk — láttunk volna fotókat, akármit —, esküszöm, hogy valamelyik őr, aki az objektumot felügyeli, már rég készített volna egy szelfit az egyik idegennel, és elküldte volna a barátnőjének, hogy lenyűgözze. Kiszivárgott volna!
- magyarázta a volt elnök.
Bár Obama saját maga nem látott idegeneket, még mindig reméli, hogy léteznek, sőt kommunikálni is akar velük. „Most hirdetni fogom magam... Első kapcsolatfelvétel: azt hiszem, jó küldött lennék a bolygó számára” - idézte szavait az Entertainment Weekly.
