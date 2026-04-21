Összetört az édesanya, fia álmában hunyt el: "Nem ébredt fel azon a reggelen"

Egy édesanya teljesen összetört, miután 25 éves fia álmában meghalt egy rendkívül ritka, késleltetett anafilaxiás reakció következtében

Az anya összetört fia halála miatt

Mindenkit figyelmeztet az anya: bárkire lecsaphat a halál

Jenson Joseph 2024 áprilisában hunyt el az angliai York városában, egy allergiás reakció végzetes következményeként. Halálának pontos kiváltó oka azonban máig nem ismert, mivel a toxikológiai vizsgálatok során nem találtak semmilyen diófélére utaló nyomot a szervezetében. A fiatal férfinál 2019-ben földimogyoró- és mandulaallergiát diagnosztizáltak. Ennek ellenére a végzetes reakció eredetét nem sikerült egyértelműen azonosítani. Édesanyja, Alexa Metcalfe azóta nyilvánosan is megszólalt, hogy felhívja a figyelmet a súlyos allergiás reakciók veszélyeire.

Jenson hihetetlen volt, ő volt minden, amit egy anya csak kívánhat. Kedves, figyelmes, céltudatos, és bárhová ment, beragyogta a szobát

– mondta róla.

Jenson allergiájára adrenalin autoinjektort írtak fel, azonban azt nem használta. Édesanyja elmondása szerint korábban elképzelni sem tudta, hogy egy allergiás reakció akár alvás közben is halálos lehet.

Soha nem gondoltam volna, hogy egy késleltetett reakció vagy bármilyen anafilaxiás reakció ilyet tehet valakivel álmában. Rendkívül ritka, ezért is olyan fontos, hogy beszéljünk róla

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy fia egészséges, sportos életet élt, és soha korábban nem volt allergiás reakciója.

Nem ébredt fel azon a reggelen. A halottkém megállapította, hogy egy katasztrofális anafilaxiás reakció végzett vele.

Az édesanya több szakértőt is felkeresett, de mindenhol ugyanazt a választ kapta.

Teljesen összetörtem, és második, harmadik véleményt is kértem, de mindenki ugyanazt mondta.

Jenson emlékét barátai különleges módon őrzik: egy ötnapos, közel 185 kilométeres jótékonysági futást szerveztek Birmingham és Bradford között, amelyet április 11-én fejeztek be. A kezdeményezéssel egy olyan alapítvány számára gyűjtöttek adományokat, amely az ételallergiák kutatásával foglalkozik – értesült a People.