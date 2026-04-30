Gyermekei szeme láttára hal éhen - már csak egy éve van hátra az édesanyának

Egy anya, aki azt gondolta, hogy a gabonapelyhez evett romlott tej okozta a rosszullétét, egy olyan diagnózissal szembesült, ami egész életét megváltoztatta. Mára gyomra egyáltalán nem működik, és szörnyű betegsége miatt lassan éhen hal.

Nem adta fel a küzdelmet a szörnyű betegsége ellen az anya Fotó: GoFundMe

Emilie Cullum 2024 novemberében, egy tál gabonapehely elfogyasztása után röviddel hányni kezdett, így azt feltételezte, hogy a lejárt tej a felelős. De amikor a 36 éves nő 10 napig továbbra is hányt, elment a sürgősségire, ahol az orvosok Crohn-betegséget állapítottak meg nála. Azonban ezzel a problémája nem oldódott meg, így a háromgyermekes anyuka 2025 februárjában magánrendelésre jelentkezett egy szakorvoshoz.

A vizsgálatok kimutatták, hogy gasztroparézise van, egy krónikus állapot, ami azt jelenti, hogy a gyomra részlegesen lebénult. 2025 nyarának végére a 173 centiméter magas Emilie súlya 53 kilogrammról 29 kilogrammra zuhant, és most palliatív ellátásban részesül, mivel nem tud hízni.

Emilie továbbra is dolgozik családja támogatásán, és egy barátja adománygyűjtést szervezett magánkezelés finanszírozására, amely segít neki több időt tölteni a gyermekeivel. „A gondolat, hogy el kell hagynom a gyerekeimet, szörnyű, elképzelhetetlen” - mondta a szörnyű betegséggel küzdő anya.

Amikor elmentem a szakorvoshoz azt mondta, "a gyomrod teljesen elromlott, és semmi sem megy át rajta", és akkor kaptam meg a diagnózist. Jól volt, mert azt hittem, meg tudják javítani, de aztán egyre többet fogytam, és az emberek megjegyzéseket tettek rám. Amíg kórházban voltam, átvizsgáltak, és azt mondták, hogy ha nem hízom, lényegében anorexiás leszek, szóval valószínűleg nem sok van hátra egy évnél tovább.

Az édesanyának tavaly nyáron állandó szondát ültettek be a beleibe, és 6 kilót hízott, de nem tudott többet. Most adományt gyűjt a teljes parenterális táplálás (TPN) magánkezelésére, amely közvetlenül a véráramba juttatja a tápanyagokat, de Emilie-nek 42 kg-ot kell nyomnia, jelenlegi súlya pedig 33 kg.