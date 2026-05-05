„A lábai már tudják az utat, de még hiányzik a támasz” – Zente küzdelme a vírus utáni első lépésekért

Miskolcon egy dongalábbal született apró hős éppen most tanulja újra, mit jelent a mozgás szabadsága. Zente, akinek története egy egész országot tanított meg hinni, ismét bizonyított: a lábujjai apró rezdülései jelzik, hogy az idegpályák és az izmok készen állnak a munkára. Ez az eredmény nem a véletlen műve, hanem a nemrégiben beszerzett 60 ezer forintos izomstimuláló gépé, amelyet a család már az otthon melegében, a gyógytornászok útmutatása alapján használ.
Azonban ez a győzelem keserédes. Az elmúlt időszakban Zente szervezetét egy súlyos RSV-fertőzés támadta meg, amely minden erejét elszívta. A kisfiú fulladásos rohamai és a szűnni nem akaró köhögés miatt a családnak azonnal cselekednie kellett. A korábban mozgásfejlesztésre és lábbelikre szánt keret a betegség elleni védekezés áldozata lett: egy profi porlasztógépet kellett beszerezniük, hogy Zente újra szabadon kapjon levegőt. Akkor a lélegzet volt az elsődleges, de most, a felépülés után, égetővé vált a következő lépcsőfok.
Zente fejlődése ugyanis egy különös, fizikai akadályba ütközött. A kisfiú lábai felemás méretűek, ami miatt a hagyományos megoldások szóba sem jöhetnek. Számára a cipő nem csupán viselet, hanem a rehabilitáció nélkülözhetetlen pillére. Ahhoz, hogy a sikeres műtét eredménye ne vesszen kárba, és az ébredező izmok ne rossz irányba rögzüljenek, egyszerre két pár különböző méretű, speciális cipőre és egy szandálra van szüksége. Az édesanya hiába kereste a megoldást a város üzleteiben, a felemás méretek miatti az egyedi igényre nem talált gyógyírt.
A helyzet sürgető: hiába dolgozik az izomstimuláló gép és hiába a napi kitartó torna, ha Zente lába nem kapja meg azt a speciális támaszt, amely megvédené a deformálódástól és segítené az állást. A család nem pénzért könyörög, hanem a megoldásért. Annak a két pár cipőnek és szandálnak a megérkezése jelentené a valódi felszabadulást, ami lehetővé tenné, hogy a kisfiú felemás lábai végre egyforma eséllyel induljanak el az első önálló lépések felé. Zente már küzd, a gépek már dolgoznak – már csak a stabil alap hiányzik a lábai alól.
Ha, szeretnél ITT tudsz Zentének segíteni!
