"Azt hittem, egy ciszta veszélyezteti a magzatomat – végül négyes ikreket szültem"

Sokkolta a fiatal, akkor már háromgyermekes édesanyát, amikor az orvosok közölték vele: négyes ikreket vár.
Egyik napról a másikra vett 180 fokos fordulatot egy fiatal pár élete, és kellett áttervezniük mindent, amikor negyedik gyermeküket várták. A 25 éves, börtönőrként dolgozó, Texasban élő April Fields, valamint egy évvel fiatalabb férje, Shawnpail ekkor már három csöppség – az ötéves Wynter, a négyéves Evangeline és a kétéves Koda – szüleiként már a negyedik gyerkőcöt is komoly vállalásnak gondolták ilyen fiatalon. Az asszony azonban egyre komolyabb fájdalmakat kezdett érezni a terhessége előrehaladtával.
Az amerikai édesanya felidézte: a megjelenő-eltűnő fájdalom miatt úgy hitték, egy ciszta kínozhatja. A tünetek azonban egyre rosszabbak lettek.
"A fájdalom egyre rosszabbá vált, és a nyolcadik héten már alig tudtam járni" – magyarázta az anya a The Sun oldalának. Végül bement a kórházba, ahol azonnal ultrahangot csináltak. A technikus amint ránézett a képernyőre, kiszaladt, majd visszatért egy nővérrel. April a legrosszabbtól tartott. Attól rettegett: a ciszta veszélyezteti a születendő magzat életét. Érezte, hogy valami nincs rendben.
Az ápoló végül megkérdezte, előfordult-e a családban már ikerterhesség, illetve mit szólnának hozzá, ha nem egy gyerekről lenne szó. Az anya még ekkor sem sejtette, hogy végül azt közlik vele: semmilyen cisztáról nincs szó, hanem négyes ikrekről.
Sajnos azonban ekkor még nem értek véget a megrázó hírek: az orvosok ugyanis nem sokkal később közölték a családdal: a négyes terhesség rendkívül veszélyes, így azt javasolják, hogy mesterségesen csökkentsék a magzatok számát – azaz vetessék el az egyik csöppséget, hogy a többinek nagyobb esélye legyen.
A leggyengébbet el kellett volna vetetni. De nem tudtuk megtenni. Mindannyiuknak akartunk adni egy esélyt
– magyarázta April, aki végül császármetszéssel adott életet három egészséges kisfiúnak, Artemisnek, Denahinak és Curtisnek, valamint egy kislánynak, Eudorának.
