Gondoltad volna? Ez a jel szemben a demencia kialakulására utal

A tudósok nemrég arra a felfedezésre jutottak, egy bizonyos jelből a szemben megállapítható, időskorban kialakul-e valakinél a demencia. A demencia egy progresszív kognitív rendellenesség, melynek során a betegeknél emlékezetkiesés jelentkezik, mialatt az alapvető testi funkcióikat és a személyiségüket is lassanként elveszítik.

Ez a jel a szemben a demencia kialakulására utalhat / Fotó: Westend61 / Getty Images

Elképesztő felfedezés: ez a jel a szemben a demencia kialakulására utal



Habár a memóriazavar a demencia egyik legfontosabb tünete, több jel is utalhat a lehetséges kialakulásra. Így például az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) szerint a demencia az alábbi módon befolyásolhatja a betegeket:

Memóriavesztés

A gondolkodás sebességének megváltozása

A mentális élesség és gyorsaság megváltozása

Nyelvi nehézségek, például a szavak helytelen használata, vagy nehézségek a beszédben

A megértés, az ítélőképesség, a hangulat és a mozgás megváltozása

Nehézségek a mindennapi tevékenységek elvégzésében

A tudósok emellett a retinában - vagyis a szemben található ideghártya, amely a fény- és színingereket dolgozza fel, majd a látóidegen keresztül továbbítja őket az agynak -, megfigyelhető jelre is felhívták a figyelmet. Kínai kutatók nemrég fedezték fel a retina és a demencia közötti összefüggést: eszerint a retina vastagsága segíthet előre megjósolni, kialakul-e az illetőnél az Alzheimer-kór. A tudósok közel egy évtizeden át 30 ezer felnőttet vizsgáltak, mire rájöttek, hogy azoknál, akiknek vékonyabb a retinájuk, nagyobb volt a kockázata az Alzheimer-kór kialakulásának. A résztvevőkön a retina optikai koherens tomográfiáját (OCT) végezték el, majd megfigyelték, hogy a retina vastagságának csökkenésével három százalékkal nőtt az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata.

Azoknál, akiknek vékonyabb volt a retinája a központi részen, 41 százalékkal nagyobb valószínűséggel alakult ki a frontotemporális demencia (FTD), mint azoknál, akiknek vastagabbak volt. A kutatók lényegében úgy vélik, hogy az Alzheimer-kór a szemhez is kapcsolódik, mivel a látóideg a központi idegrendszer része. Így tehát, ha a szem romlani kezd és a retina elvékonyodik, az arra utalhat, hogy az agy is hanyatlásnak indul.

A tanulmányban, amely a Frontiers In Aging Neuroscience című folyóiratban jelent meg, arra is kitértek, hogy a betegek kilenc évvel későbbi vizsgálata során 148-nál diagnosztizáltak Alzheimer-kórt, míg nyolcnál FTD-t – írja a LADBible.