Mentőhelikoptert riasztottak a Tescóhoz: egy családapa élete volt a tét

Mentőhelikoptert riasztottak egy Tescóhoz Angliában, miután az egyik biztonsági őr a szünetében, evés közben félrenyelt, majd összeesett és leállt a szíve. Az üzletlánc salfordi üzletében dolgozó 58 éves Mohamed Nassar május 8-án szorult azonnali orvosi ellátásra, miután egy falat fánk után fuldokolni kezdett. Habár a helyszínen sikerült újraéleszteni, 23 percen át nem vert a szíve, ami miatt súlyos agykárosodást szenvedett megfelelő oxigénellátás hiányában.

Mentőhelikoptert kellett riasztani a Tescóhoz / Fotó: GoFundMe

Mentőhelikoptert riasztottak a férfihez, de még így sem biztos, hogy túléli

Nassar korábban zenészként dolgozott, az elmúlt körülbelül öt évben pedig egy külsős biztonsági cégnél volt alkalmazott. Családja teljes sokkba esett, miután kiderült, mi történt munkahelyén. Erről 23 éves fia, Seif számolt be.

Nagyon megrázó volt ezt megtudni. Anyukám rengeteget sírt. Azonnal a kórházba rohantunk

- nyilatkozta, hozzátéve, édesapját jelenleg életfenntartó gépeken tartják az intenzív osztályon, ahol vizsgálatokat végeznek, hogy felmérjék az agykárosodás mértékét, de az orvosok szerint nagyon nehéz lesz számára a túlélés.

Apa a világ legkedvesebb embere, bármikor segít bárkinek. Nagyon közvetlen és társasági ember. Az összes vásárló ismerte, és jó kapcsolatban volt velük. Arról volt híres, hogy segített nekik, például vitte a szatyraikat. De mindennél fontosabb, hogy hihetetlenül szerető apa volt. Nagyon mélyen törődött a családjával. A barátai és kollégái mind azt mondták, hogy állandóan rólunk beszélt. Rengeteg időt töltött a húgommal. Nemrég nagypapa is lett, és imádta azt a szerepet

- árulta el Seif, kiemelve, apja volt a család egyetlen kenyérkeresője, így adománygyűjtést indítottak, hogy életük legpusztítóbb időszakában finanszírozni tudják legalább a kórházi számlákat, írja a Mirror.