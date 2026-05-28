Most elárulta a teljes igazságot: Ezért döntött L.L. Junior Frey Timi mellett

L.L. Junior magánélete mindig is a címlapokon szerepelt, ám a legújabb párkapcsolata minden eddiginél komolyabbnak tűnik. A rapper most először beszélt nyíltan arról, miért pont a gyönyörű Frey Timi rabolta el a szívét, és a szavai alapján a legkisebb kétség sem fér hozzá, hogy teljesen odavan a kedveséért.

L.L. Junior és Frey Timi boldog párkapcsolatban él (Fotó: Instagram)

Ezért döntött Timi mellett L.L. Junior

Junior karrierje valósággal szárnyal: egymást érik a telt házas koncertek, nemrég a Budapest Parkot töltötte meg, legutóbb pedig a Plázs közönségét nyűgözte le hatalmas show-jával. Egy ott készült TikTok-videó kapcsán a zenész végre elárulta, miért döntött a gyönyörű táncoslány mellett. Ráadásul egy olyan titokról is lerántotta a leplet, ami bizonyítja: Timire már rég nem csak a barátnőjeként tekint.

L.L. Junior párja Frey Timi: Kapcsolatuk szintet lépett, amiről a rapper most interjúban mesélt (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Nem láttam nála szebb, vonzóbb, nőiesebb, és energikusabb csajt

– kezdte a rapper, majd egy határozott kijelentést is tett: „Timi most már élettársam fél éve!” Bár a románcuk kezdetén sokan csak múló fellángolásnak hitték a dolgot, a szerelmesek rácáfoltak a kétkedőkre. Arra a közvetlen és igencsak kényes kérdésre, hogy vajon most már hű-e hozzá a lány, a zenész gondolkodás nélkül, határozottan válaszolt.

Junior és Timi Hajdú Péter műsorában is vendégeskedtek (Fotó: Frizbi TV)

Abszolút az! Az eleje ennek az egésznek az az, hogy egyikünk se vette komolyan a másikat. És ezért írtam még nagyobb túlzásokkal, még nagyobb sztorikkal dalt

– jelentette ki Junior, eloszlatva minden pletykát és féltékenységről szóló találgatást. Úgy tűnik, a kezdeti bizonytalanság már a múlté és a jelek szerint Junior végre megtalálta a lelki békéjét a gyönyörű Timi oldalán, a rajongók pedig egy emberként szurkolnak a boldogságukért.