A nők egyik legrettegettebb betegsége: a mellrák – Apró jelek, amik megmenthetik az életed

Kevés betegség kapcsolódik ennyi szorongáshoz és tévhithez, mint az emlőrák, vagyis a mellrák. Talán azért, mert szinte mindenkinek van egy ismerőse, rokona, kollégája, akit érintett. Mégis, a legtöbben hajlamosak vagyunk halogatni a szűréseket, legyinteni az apró tünetekre, és abban bízni, hogy „velem úgysem történik meg”. Pedig sajnos de, bármikor megtörténhet, te sem vagy kivétel! Figyelj oda a mellrák tüneteire!
Az emlőrák megelőzése nem egyetlen nagy döntésen múlik, hanem sok kicsin. Ide tartozik az egészséges életmód, a testsúly egyensúlya, a rendszeres mozgás, de ugyanilyen fontos az is, hogy ismerjük a saját testünket. Tudjuk, mi számít nálunk „normálisnak”, és mikor van okunk gyanakodni.
A rendszeres önvizsgálat nem helyettesíti az orvosi szűrést, de segít abban, hogy hamarabb észrevegyük, ha valami megváltozik. Egy apró csomó, szokatlan feszülés vagy érzékenység nem feltétlenül jelent bajt – de mindig üzenet.
Az emlőrák tünetei sokfélék lehetnek, és nem mindig járnak fájdalommal. Éppen ez az, ami miatt gyakran elsiklanak felette.
Érdemes orvoshoz fordulni, ha:
Ezek a jelek nem diagnózisok, inkább figyelmeztető jelek. Minél hamarabb vesszük őket észre, annál nagyobb az esély, hogy még időben megkapjuk a megfelelő kezelést.
A mellrák megelőzése szempontjából a szervezett szűrések kulcsszerepet játszanak. Magyarországon 45 és 65 év között kétévente ajánlott a mammográfia, de fiatalabb korban is indokolt lehet az emlőultrahang, különösen, ha valakinél családi érintettség áll fenn.
A szűrés nem kellemes program, ezt senki sem állítja. Viszont néhány perc kellemetlenség össze sem hasonlítható azzal, amit egy későn felismert betegség jelenthet.
Ha mégis bebizonyosodik a baj, fontos tudni: az emlőrák kezelése ma már személyre szabott. A műtét, a sugár- vagy gyógyszeres kezelés kombinációját mindig az adott esethez igazítják. A cél nemcsak a gyógyulás, hanem az életminőség megőrzése is.
A diagnózis sokkoló, ez természetes. De ma már egyre több nő él tovább teljes, aktív életet az emlőrák után.
Az emlőrák – bár jelentős többségében nőket érint – férfiaknál is jelentkezhet. Hasonló tünetekkel, főleg a 60 éve feletti férfiak körében.
Az emlőrák megelőzése lehetséges. Időt kell szakítani a szűrésekre, komolyan venni a testünk jelzéseit, és nem elintézni annyival, hogy „majd később”. Mert néha a később, már túl késő.
