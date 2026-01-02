SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
A nők egyik legrettegettebb betegsége: a mellrák – Apró jelek, amik megmenthetik az életed

mellrák
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 11:15
rákszűrésbetegségrákemlőrák
A rák szó hallatán sokan ösztönösen összerezzennek. Pedig a mellrák megelőzése és korai felismerése ma már lehetséges hatékony és széles körben elérhető módszerekkel, amelyek jelentősen növelik a gyógyulás esélyét. Ezért is fontos, hogy odafigyeljünk a mellrák tüneteire, hogy időben nyakon csípjük a betegséget!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Kevés betegség kapcsolódik ennyi szorongáshoz és tévhithez, mint az emlőrák, vagyis a mellrák. Talán azért, mert szinte mindenkinek van egy ismerőse, rokona, kollégája, akit érintett. Mégis, a legtöbben hajlamosak vagyunk halogatni a szűréseket, legyinteni az apró tünetekre, és abban bízni, hogy „velem úgysem történik meg”. Pedig sajnos de, bármikor megtörténhet, te sem vagy kivétel! Figyelj oda a mellrák tüneteire!

Egy orvos épp a mellrák tüneteit magyarázza.
A nők egyik legrettegettebb betegsége: a mellrák tünetei – Apró jelek, amik megmenthetik az életed
Fotó: NMK-Studio /  Shutterstock 
  • Fontos a rendszeres önvizsgálat.
  • Tünetek amikre figyelj oda, mert megmenthetik az életed.
  • Ha a betegséget korai szakaszban kapják el, nagyobb az esély a gyógyulásra.

A mellrák tünetei: jelek, amiket a tested küld, hogy baj van – ne vedd félvállról

Mit jelent valójában az emlőrák megelőzése?

Az emlőrák megelőzése nem egyetlen nagy döntésen múlik, hanem sok kicsin. Ide tartozik az egészséges életmód, a testsúly egyensúlya, a rendszeres mozgás, de ugyanilyen fontos az is, hogy ismerjük a saját testünket. Tudjuk, mi számít nálunk „normálisnak”, és mikor van okunk gyanakodni.

A rendszeres önvizsgálat nem helyettesíti az orvosi szűrést, de segít abban, hogy hamarabb észrevegyük, ha valami megváltozik. Egy apró csomó, szokatlan feszülés vagy érzékenység nem feltétlenül jelent bajt – de mindig üzenet.

Önvizsgálat lépésről lépésre:

  1. A melleket egyesével vedd a két tenyered közé, és óvatosan mozgasd meg őket vízszintesen. Ezután összezárt ujjakkal, enyhe nyomással, körkörös mozdulatokkal tapintsd át az emlőt. Figyeld az esetleges csomókat, duzzanatokat.  
  2. Feküdj hanyatt, az egyik kezed tedd a fejed alá, és ismételd meg a vizsgálatot ebben a helyzetben is. Ne hagyd ki a hónaljat sem: finoman tapintsd át felemelt, majd leengedett karral.
  3. Végül gyengéden nyomd össze a mellbimbókat, és figyeld, jelentkezik-e fájdalom vagy váladékozás.

Tünetek, amiket nem érdemes félvállról venni

Az emlőrák tünetei sokfélék lehetnek, és nem mindig járnak fájdalommal. Éppen ez az, ami miatt gyakran elsiklanak felette.

Érdemes orvoshoz fordulni, ha:

  • tapintható csomót észlelünk a mellben vagy a hónaljban,
  • megváltozik a mell alakja, mérete,
  • valamelyik irányba húzódik a bőr vagy a mellbimbó,
  • szokatlan váladékozás jelentkezik,
  • tartós bőrpír, hámlás alakul ki.

Ezek a jelek nem diagnózisok, inkább figyelmeztető jelek. Minél hamarabb vesszük őket észre, annál nagyobb az esély, hogy még időben megkapjuk a megfelelő kezelést.  

Egy nő épp önvizsgálatot végez, a mellrák tüneteit keresi.
A nők egyik legrettegettebb betegsége: az mellrák megelőzése: apró jelek, amik életet menthetnek
Fotó: George Rudy /  Shutterstock 

Szűrések: mi mikor esedékes?

A mellrák megelőzése szempontjából a szervezett szűrések kulcsszerepet játszanak. Magyarországon 45 és 65 év között kétévente ajánlott a mammográfia, de fiatalabb korban is indokolt lehet az emlőultrahang, különösen, ha valakinél családi érintettség áll fenn.

A szűrés nem kellemes program, ezt senki sem állítja. Viszont néhány perc kellemetlenség össze sem hasonlítható azzal, amit egy későn felismert betegség jelenthet.

Kezelési lehetőségek: ma már több út is van

Ha mégis bebizonyosodik a baj, fontos tudni: az emlőrák kezelése ma már személyre szabott. A műtét, a sugár- vagy gyógyszeres kezelés kombinációját mindig az adott esethez igazítják. A cél nemcsak a gyógyulás, hanem az életminőség megőrzése is.

A diagnózis sokkoló, ez természetes. De ma már egyre több nő él tovább teljes, aktív életet az emlőrák után.

Férfiakat is érint a mellrák?

Az emlőrák – bár jelentős többségében nőket érint – férfiaknál is jelentkezhet. Hasonló tünetekkel, főleg a 60 éve feletti férfiak körében.  

Az emlőrák megelőzése lehetséges. Időt kell szakítani a szűrésekre, komolyan venni a testünk jelzéseit, és nem elintézni annyival, hogy „majd később”. Mert néha a később, már túl késő.

További hasznos információkért nézd meg az alábbi rövid videót:

