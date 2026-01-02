A nők egyik legrettegettebb betegsége: a mellrák – Apró jelek, amik megmenthetik az életed

Kevés betegség kapcsolódik ennyi szorongáshoz és tévhithez, mint az emlőrák, vagyis a mellrák. Talán azért, mert szinte mindenkinek van egy ismerőse, rokona, kollégája, akit érintett. Mégis, a legtöbben hajlamosak vagyunk halogatni a szűréseket, legyinteni az apró tünetekre, és abban bízni, hogy „velem úgysem történik meg”. Pedig sajnos de, bármikor megtörténhet, te sem vagy kivétel! Figyelj oda a mellrák tüneteire!

A nők egyik legrettegettebb betegsége: a mellrák tünetei – Apró jelek, amik megmenthetik az életed

Fotó: NMK-Studio / Shutterstock

Fontos a rendszeres önvizsgálat.

Tünetek amikre figyelj oda, mert megmenthetik az életed.

Ha a betegséget korai szakaszban kapják el, nagyobb az esély a gyógyulásra.

A mellrák tünetei: jelek, amiket a tested küld, hogy baj van – ne vedd félvállról

Mit jelent valójában az emlőrák megelőzése?

Az emlőrák megelőzése nem egyetlen nagy döntésen múlik, hanem sok kicsin. Ide tartozik az egészséges életmód, a testsúly egyensúlya, a rendszeres mozgás, de ugyanilyen fontos az is, hogy ismerjük a saját testünket. Tudjuk, mi számít nálunk „normálisnak”, és mikor van okunk gyanakodni.

A rendszeres önvizsgálat nem helyettesíti az orvosi szűrést, de segít abban, hogy hamarabb észrevegyük, ha valami megváltozik. Egy apró csomó, szokatlan feszülés vagy érzékenység nem feltétlenül jelent bajt – de mindig üzenet.

Önvizsgálat lépésről lépésre:

A melleket egyesével vedd a két tenyered közé, és óvatosan mozgasd meg őket vízszintesen. Ezután összezárt ujjakkal, enyhe nyomással, körkörös mozdulatokkal tapintsd át az emlőt. Figyeld az esetleges csomókat, duzzanatokat. Feküdj hanyatt, az egyik kezed tedd a fejed alá, és ismételd meg a vizsgálatot ebben a helyzetben is. Ne hagyd ki a hónaljat sem: finoman tapintsd át felemelt, majd leengedett karral. Végül gyengéden nyomd össze a mellbimbókat, és figyeld, jelentkezik-e fájdalom vagy váladékozás.

Tünetek, amiket nem érdemes félvállról venni

Az emlőrák tünetei sokfélék lehetnek, és nem mindig járnak fájdalommal. Éppen ez az, ami miatt gyakran elsiklanak felette.

Érdemes orvoshoz fordulni, ha:

tapintható csomót észlelünk a mellben vagy a hónaljban,

megváltozik a mell alakja, mérete,

valamelyik irányba húzódik a bőr vagy a mellbimbó,

szokatlan váladékozás jelentkezik,

tartós bőrpír, hámlás alakul ki.

Ezek a jelek nem diagnózisok, inkább figyelmeztető jelek. Minél hamarabb vesszük őket észre, annál nagyobb az esély, hogy még időben megkapjuk a megfelelő kezelést.