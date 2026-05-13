Vérfagyasztó percek Hajdú-Biharban: Saját testvére rángatta vissza a halál torkából a fuldokló férfit

Egy 50 év körüli férfi jóízűen falatozott vacsorájából, amikor megtörtént a baj: egy kolbászdarab a torkán akadt, elzárva a légutait. A férfi fuldokolni kezdett, majd a családja szeme láttára eszméletlenül roskadt össze – ekkor már az azonnali újraélesztés volt az egyetlen esélye a túlélésre. A rémült hozzátartozók azonnal tárcsázták a 112-t, miközben kétségbeesetten próbáltak segíteni.

A gyorsan megkezdett újraélesztés mentette meg a férfi életét a hajdúsági otthonban Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Élet és halál között: Telefonon keresztül irányított újraélesztés kezdődött

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-posztja szerint a mentésirányító azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit, miközben betegvizsgálatra instruálta a férfi testvérét. Mivel a betegnél hiányoztak az életjelek, rögtön megkezdődött a telefonos újraélesztés, amit a perceken belül helyszínre érkező mentők emelt szinten folytattak.

Sikeres volt az életmentés

A szakemberek eltávolították a légutat elzáró húsdarabot, majd további beavatkozások után a férfi keringése visszatért. A mentők sikeresen stabilizálták az állapotát, majd a sikeres újraélesztés és ellátás után kórházba szállították a beteget.