Állandóan lecsukódik a szemed? Ez állhat a krónikus fáradtság hátterében

A krónikus fáradtság szindrómát (ME/CFS) sokan évtizedekig pszichológiai eredetű problémának tartották, a betegek ezért többször azt tapasztalták, hogy az orvosok nem veszik komolyan őket. A krónikus fáradtság szindróma (ME/CFS) egy összetett betegség, amelyet tartós fáradtság jellemez, gyakran más fizikai és kognitív tünetekkel párosulva. Az egyéb szimptómák közé tartoznak az alvási problémák, az agyi ködösség, illetve az úgynevezett poszt-terheléses rosszullét, vagyis a tünetek fizikai vagy mentális tevékenységek után jelentkező súlyosbodása, amelyből hetekig is eltarthat a felépülés. A betegség pontos okát nem ismerik, de gyakran fertőzéshez kapcsolódik, illetve az immunrendszer, valamint az idegrendszer érintettségére utaló jelek detektálhatók.

Becslések szerint 67 millió embert érint a krónikus fáradtság, amely évente több tízmilliárd fontba kerül a globális gazdaságnak.

Fotó: Gorodenkoff

A világon az eddigi legnagyobb, krónikus fáradtságot vizsgáló, DecodeME nevű kutatás során a tudósok nyolc génterületet azonosítottak, amelyek jelentősen eltérnek a betegek és az egészséges kontrollcsoport tagjai között. Az eredmények – még ha egyelőre diagnosztikai vagy terápiás áttörést nem is hoznak – olyan biológiai bizonyítékot tártak fel, amely alapjaiban kérdőjelezi meg az ME/CFS pszichoszomatikus eredetéről szóló korábbi feltételezéseket.

A kutatás részletei és jelentősége

A tudósok első alkalommal találtak megbízható bizonyítékot arra, hogy az emberek génjei befolyásolják a krónikus fáradtság szindróma (ME/CFS) kialakulásának esélyét, egy olyan rejtélyes és legyengítő betegségét, amelyet az orvostársadalom többsége évtizedek óta figyelmen kívül hagy és elutasít.

A DecodeME nevű tanulmány, amely az Edinburgh-i Egyetem, ME-jótékonysági szervezetek és betegek együttműködésében jött létre, 2022-ben indult azzal a céllal, hogy feltárja, vajon a géneknek van-e szerepe abban, hogy ki betegszik meg krónikus fáradtsággal.

A genomvizsgálat keretében 15 ezer 579 ME/CFS-sel diagnosztizált és 259 ezer 909 egészséges résztvevő DNS-ét elemezték. Nyolc olyan genetikai „sávot” (régiót) azonosítottak, amelyek erősen korrelálnak a betegséggel. Ezek az eltérések elsősorban az immun- és idegrendszer működésével, illetve a fertőzésekre adott immunválasszal állnak kapcsolatban, ami összecseng azzal, hogy a kimerültséggel és nem egy esetben fájdalommal járó krónikus fáradtság kezdete gyakran egy fertőzéshez köthető.