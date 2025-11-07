Megszületett az ítélet: bűnösnek találták a nőt, aki Madeleine McCann-nak adta ki magát

Egy nőt, aki korábban azt állította, hogy ő Madeleine McCann, bűnösnek találták a kislány családjának zaklatásában, de az üldözés vádja alól felmentették.

Bűnösnek találták a nőt, aki azt állította, hogy ő az eltűnt Madeleine McCann. Fotó: AFP / AFP

Bűnösnek találták a Madeleine McCann családját zaklató nőt

A Leicester-i Koronabíróságon elhangzottakból kiderült, hogy a 24 éves lengyel állampolgár, Julia Wandelt kiterjedt akciót folytatott, melynek során telefonhívásokat intézett, üzeneteket hagyott, sőt személyesen is felkereste a McCann család otthonát. A bíróság megállapította, hogy Wandelt 2022 júniusa és az idei év februárja között többször is zaklatta a szülőket, Kate és Gerry McCann-t.

Az öt hétig tartó tárgyalás végén az esküdtszék bűnösnek találta a nőt zaklatásban, de felmentette az üldözés vádja alól. Társtettese, Karen Spragg felmentést kapott mind a zaklatás, mind a követés vádja alól. A bíró hat hónap börtönbüntetésre ítélte Wandelt-tet, valamint távolságtartási végzést szabott ki a McCann családdal szemben - közölte a The Guardian.

Madeleine McCann 2007-ben tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyről, majd Wandelt az évek során egyre több hamis állítással állt elő, amivel bizonyítani próbálta, hogy ő az eltűnt kislány.