Hoppá! Volt telitalálat az ötöslottón, íme a nyerőszámok

A televízióban közvetített ötöslottó számsorsoláson kihúzták a nyerőszámokat, ismét óriási volt a tét. Valaki elvitte a 6,78 milliárd forintot.
9 (kilenc)
23 (huszonhárom)
45 (negyvenöt)
71 (hetvenegy)
84 (nyolcvannégy)
Joker: 867069
Egy darab telitalálatos szelvény volt, valaki tehát elvitte a hatalmas főnyereményt. Ötvennégyen négy számot találtak el helyesen, ők fejenként csaknem 1,3 millió forintot nyertek. Volt telitalálat a Jokeren is, utóbbin egy játékos 29.944.900 forintot nyert.
Az ötöslottó 69 éves történetének legmagasabb összegű főnyereménye talált gazdára a szombati sorsoláson, amelyen egy szerencsés nyertes 6,78 milliárd forintra válthatta nyerőszámait. A gigászi összegért a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál.
