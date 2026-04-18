Hoppá! Volt telitalálat az ötöslottón, íme a nyerőszámok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 19:49 / FRISSÍTÉS: 2026. április 18. 20:37
Kihúzták a nyerőszámokat. Neked hány találatod lett az ötöslottón?
 A televízióban közvetített ötöslottó számsorsoláson kihúzták a nyerőszámokat, ismét óriási volt a tét. Valaki elvitte a 6,78 milliárd forintot.

Telitalálat az ötöslottón: te hány számot találtál el?
Fotó: czinege melinda /  Hajdú-Bihari Napló

Az ötöslottó nyerőszámai

9 (kilenc)

23 (huszonhárom)

45 (negyvenöt)

71 (hetvenegy)

84 (nyolcvannégy)

Joker: 867069

Egy darab telitalálatos szelvény volt, valaki tehát elvitte a hatalmas főnyereményt. Ötvennégyen négy számot találtak el helyesen, ők fejenként csaknem 1,3 millió forintot nyertek. Volt telitalálat a Jokeren is, utóbbin egy játékos 29.944.900 forintot nyert.

Az ötöslottó 69 éves történetének legmagasabb összegű főnyereménye talált gazdára a szombati sorsoláson, amelyen egy szerencsés nyertes 6,78 milliárd forintra válthatta nyerőszámait. A gigászi összegért a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
