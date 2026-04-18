Hoppá! Volt telitalálat az ötöslottón, íme a nyerőszámok

A televízióban közvetített ötöslottó számsorsoláson kihúzták a nyerőszámokat, ismét óriási volt a tét. Valaki elvitte a 6,78 milliárd forintot.

Telitalálat az ötöslottón: te hány számot találtál el?

Az ötöslottó nyerőszámai

9 (kilenc)

23 (huszonhárom)

45 (negyvenöt)

71 (hetvenegy)

84 (nyolcvannégy)

Joker: 867069

Egy darab telitalálatos szelvény volt, valaki tehát elvitte a hatalmas főnyereményt. Ötvennégyen négy számot találtak el helyesen, ők fejenként csaknem 1,3 millió forintot nyertek. Volt telitalálat a Jokeren is, utóbbin egy játékos 29.944.900 forintot nyert.