Hónapok óta szenved a Down-szindrómás Dominik – az orvosok még mindig keresik a választ

Hónapok óta tart a bizonytalanság és az aggodalom egy édesanya életében, aki egyedül neveli két kisfiát és most tehetetlenül nézi, ahogy az idősebbik gyermekét szinte felemészti a fájdalom. A 10 éves, Down-szindrómás Dominik napjai és éjszakái is szenvedéssel telnek, a kínzó hasfájás miatt alig tud pihenni, étvágya szinte teljesen eltűnt, és egyre gyengébb. Az orvosok még nem jöttek rá, hogy mitől fáj Dominik hasa.

A Down-szindrómás Dominik az édesanyjával. Fotó: beküldött

Egyre rosszabbul van a Down-szindrómás Dominik

Az Ausztriában élő család nagyon összetartó. Az édesanya, Kovács Valéria minden erejével próbál segíteni Dominikot és az öccse, Patrik is aggódik érte. A korábbi vizsgálatok nem hoztak megnyugtató választ, az eredmények negatívak lettek, így az orvosok újabb és újabb kivizsgálásokat javasolnak. A kisfiú állapota azonban egyre romlik. Dominik sokszor sírva alszik el és napközben sem tud felszabadultan játszani, hiszen a fájdalom állandóan jelen van az életében.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az elmúlt hetekben látványosan lefogyott, ami még nagyobb aggodalomra ad okot. Az édesanya minden apró jelre figyel, hátha közelebb viszi őket a megoldáshoz.

Újabb tünetek jelentek meg a hasfájás mellett és mondta a doktornő, hogy ismételjük meg a tesztet, mert lehet, hogy valami vírus okozza a hasfájást és az egyéb tüneteket. Sikerült leadni a tesztet. Az elmúlt hetekben a gyerek brutálisan lefogyott. Harminc kiló volt akkor, amikor elkezdtük ezt az egész folyamatot, most 25 és fél kilónál tartunk

– mondta az anyuka. Dominik már gyomorsavat hány, megy a hasa és nincs étvágya sem.

Dominik folyamatos kivizsgálásokra jár. Fotó: beküldött

Az orvosok javaslatára a tejet is elhagyták az étrendből, hogy kiderüljön, nem allergia áll-e a háttérben, ám a változtatás sem hozott javulást. Sőt, a fájdalmak még erősebbé váltak, Dominik állapota tovább romlott.

Sajnos a helyzet nem sokat javult, amikor orvosi utasításra kivettük a tejet. Lábra is alig bírt állni annyira erősek voltak a fájdalmai. Most a leletekre várunk, hogy a kórházban folytassuk a kivizsgálásokat. Most mindent kezdhetünk elölről

– mondta Valéria a Ripostnak.