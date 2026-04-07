Hónapok óta szenved a Down-szindrómás Dominik – az orvosok még mindig keresik a választ

Hónapok óta tart a bizonytalanság és az aggodalom egy édesanya életében, aki egyedül neveli két kisfiát és most tehetetlenül nézi, ahogy az idősebbik gyermekét szinte felemészti a fájdalom. A 10 éves, Down-szindrómás Dominik napjai és éjszakái is szenvedéssel telnek, a kínzó hasfájás miatt alig tud pihenni, étvágya szinte teljesen eltűnt, és egyre gyengébb. Az orvosok még nem jöttek rá, hogy mitől fáj Dominik hasa.
Az Ausztriában élő család nagyon összetartó. Az édesanya, Kovács Valéria minden erejével próbál segíteni Dominikot és az öccse, Patrik is aggódik érte. A korábbi vizsgálatok nem hoztak megnyugtató választ, az eredmények negatívak lettek, így az orvosok újabb és újabb kivizsgálásokat javasolnak. A kisfiú állapota azonban egyre romlik. Dominik sokszor sírva alszik el és napközben sem tud felszabadultan játszani, hiszen a fájdalom állandóan jelen van az életében.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az elmúlt hetekben látványosan lefogyott, ami még nagyobb aggodalomra ad okot. Az édesanya minden apró jelre figyel, hátha közelebb viszi őket a megoldáshoz.
Újabb tünetek jelentek meg a hasfájás mellett és mondta a doktornő, hogy ismételjük meg a tesztet, mert lehet, hogy valami vírus okozza a hasfájást és az egyéb tüneteket. Sikerült leadni a tesztet. Az elmúlt hetekben a gyerek brutálisan lefogyott. Harminc kiló volt akkor, amikor elkezdtük ezt az egész folyamatot, most 25 és fél kilónál tartunk
– mondta az anyuka. Dominik már gyomorsavat hány, megy a hasa és nincs étvágya sem.
Az orvosok javaslatára a tejet is elhagyták az étrendből, hogy kiderüljön, nem allergia áll-e a háttérben, ám a változtatás sem hozott javulást. Sőt, a fájdalmak még erősebbé váltak, Dominik állapota tovább romlott.
Sajnos a helyzet nem sokat javult, amikor orvosi utasításra kivettük a tejet. Lábra is alig bírt állni annyira erősek voltak a fájdalmai. Most a leletekre várunk, hogy a kórházban folytassuk a kivizsgálásokat. Most mindent kezdhetünk elölről
– mondta Valéria a Ripostnak.
Dominik most újabb vizsgálatokra vár, miközben minden egyes nap egy újabb próbatétel számukra. Az édesanya egyetlen vágya, hogy végre kiderüljön, mi okozza kisfia szenvedését és Dominik újra fájdalom nélkül élhessen.
