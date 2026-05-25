Hajtóvadászatot indított a rendőrség: két kisfiával tűnt el egy depressziós apa, a legrosszabbtól tartanak

Kétségbeesett keresés folyik Utah államban, miután két kisfiú eltűnt apjukkal együtt. A rendőrség azonban arra figyelmeztet, hogy a gyerekek „közvetlen veszélyben” lehetnek, mivel egyre nőnek az aggodalmak az elrablásukkal vádolt férfi mentális állapota miatt.

A hatóságok vasárnap kora reggel rendkívüli riasztást adtak ki az egyéves Will Richman és a csecsemő Wesley Richman miatt, miután apjuk, Dane Stephen Richman nem jelent meg a Saratoga Springsben tervezett gyermekfelügyeleti cserén szombaton.

A gyerekek felváltva töltöttek heteket a szüleikkel, de a nyomozók szerint a fiúkat a sikertelen csere óta nem látták. Most kétségbeesett versenyfutás indult az idővel, miközben a szeretteik és a bűnüldöző szervek megpróbálnak nyomokat gyűjteni a hollétükre vonatkozóan.

A rendőrség mélyen aggasztó képet festett az eltűnt apa legutóbbi viselkedéséről, mondván, egyre nagyobb aggodalomra ad okot a gyermekek biztonsága, mivel a 46 éves Richmanről úgy tartják, hogy „súlyos depresszióban” szenved, anyagi problémákkal küzd, és valószínűleg elhagyta otthonát, mielőtt a fiúkkal eltűnt.

„Aggodalomra ad okot a gyermekek biztonsága és jóléte, mivel a gyanúsított súlyos depresszióban szenved, eladja vagyontárgyait, anyagi nehézségekkel küzd, és elhagyta otthonát” – áll az Amber Alert közleményében. A gyerekek „súlyos testi sértés vagy halál közvetlen veszélyével” nézhetnek szembe.

A férfi eladogatta és eladta a holmijait, egy hete felmondott az állásából, így a gyerekek édesanyja retteg, mi történhetett a kisfiaival.