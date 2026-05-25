Hajtóvadászatot indított a rendőrség: két kisfiával tűnt el egy depressziós apa, a legrosszabbtól tartanak

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 10:44
Közvetlen veszélyben lehet az a két kisfiú, akiket "súlyosan depressziós" apjuk vitt magával. A rendőrség versenyt fut az idővel.

Kétségbeesett keresés folyik Utah államban, miután két kisfiú eltűnt apjukkal együtt. A rendőrség azonban arra figyelmeztet, hogy a gyerekek „közvetlen veszélyben” lehetnek, mivel egyre nőnek az aggodalmak az elrablásukkal vádolt férfi mentális állapota miatt.

 

A hatóságok vasárnap kora reggel rendkívüli riasztást adtak ki az egyéves Will Richman és a csecsemő Wesley Richman miatt, miután apjuk, Dane Stephen Richman nem jelent meg a Saratoga Springsben tervezett gyermekfelügyeleti cserén szombaton.

A gyerekek felváltva töltöttek heteket a szüleikkel, de a nyomozók szerint a fiúkat a sikertelen csere óta nem látták. Most kétségbeesett versenyfutás indult az idővel, miközben a szeretteik és a bűnüldöző szervek megpróbálnak nyomokat gyűjteni a hollétükre vonatkozóan.

A rendőrség mélyen aggasztó képet festett az eltűnt apa legutóbbi viselkedéséről, mondván, egyre nagyobb aggodalomra ad okot a gyermekek biztonsága, mivel a 46 éves Richmanről úgy tartják, hogy „súlyos depresszióban” szenved, anyagi problémákkal küzd, és valószínűleg elhagyta otthonát, mielőtt a fiúkkal eltűnt.

„Aggodalomra ad okot a gyermekek biztonsága és jóléte, mivel a gyanúsított súlyos depresszióban szenved, eladja vagyontárgyait, anyagi nehézségekkel küzd, és elhagyta otthonát” – áll az Amber Alert közleményében. A gyerekek „súlyos testi sértés vagy halál közvetlen veszélyével” nézhetnek szembe.

A férfi eladogatta és eladta a holmijait, egy hete felmondott az állásából, így a gyerekek édesanyja retteg, mi történhetett a kisfiaival.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
