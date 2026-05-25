Mentőhelikopter, feszítővágó: brutális baleset történt Pilisnél

Összeütközött két autó a 4-es főút pilisi szakaszán. Az egyik árokba is hajtott és fel is borult. A két járműben összesen négyen utaztak, egyiküket a monori hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. A rajok áramtalanították az egyik gépkocsit, a felborult jármű feszültségmentesítéséről később gondoskodnak.