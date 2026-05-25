Hírességek arcával támadnak a csalók – egy kattintás, és oda mindened

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 11:00
Előfordult már, hogy valamiben az ügyfélszolgálatot vagy a tech support-ot kellett kérni? Figyelj oda, mert átverés is lehet!

Ki gondolná, hogy a jó szándékúnak tűnő üzenetek is lehetnek átverések? Az elmúlt hetekben több olyan csalót sikerült elkapnia a hatóságoknak, akik látszólag technikai támogatást nyújtottak. Így ismerheted fel te is, ha megpróbálnak átverni.  

Átverés! Technikai "támogatást" ajánlanak a csalók

Újabb átverés – nem technikai támogatást akarnak nyújtani... 

Hogyan próbálnak rászedni minket? Az átverések olyan formát is öntenek, hogy valamilyen híresség képét teszik be egy hirdetésbe, amelyen pénzt kérnek a felhasználóktól. Nemrégben például egy idős házaspárt holtan találtak, miután Tom Selleck színész nevében kaptak üzenetet és elcsalták őket az otthonukból. A magát színésznek kiadó csaló eleinte részvétét fejezte ki a házaspár egyik elhunyt rokona miatt.

Más esetben is jó szándékúnak mutatkoznak a csalók. A nemzetközi használatban tech support scam – szó szerint technikai segítség átverés – lényege, hogy egy megbízhatónak tűnő üzenetet kapunk, amelyben problémát jeleznek. Lehet egy szoftverfissítés vagy egy lejárt feliratkozás is, de arról is tájékoztathatnak, hogy az adatainkat ellopták vagy valamelyik közösségi oldalunkat feltötrék és segítenek helyreállítani, esetleg egy vírusról is kaphatunk értesítést. Szintén jöhet értesítés egy sikertelen tranzakcióról.

Ezután felszólítanak egy link kattintására vagy egy telefonszám felhívására, vagy az érzékeny adatokat is elkérhetik tőlünk. Ha ezeket megadjuk, már hozzáférést is adtunk az illetékteleneknek

Így ismerhetjük fel, hogy biztosan átverés a "technikai támogatás":

  • a weboldalak, alkalmazások, közművek technikai segítői nem telefonon, emailben, SMS-ben vagy felbukkanó üzenetekben értesítenek a problémákról
  • ha valamilyen végleges eseményről, pl. arról beszélnek, hogy a számítógépünk leállhat, csalásról van szó
  • ha fizetséget kérnek, ráadásul nem lekövethető módon (pl. kriptovalutával), akkor is csalásról van szó
  • ha azonnali beavatkozásra szólítanak fel – pl. két napon belül intézkedni, sürgős beavatkozás szükséges – akkor biztos átverésről van szó
  • semmiképp ne kattintsunk, ha távolról bármelyik eszközünkhöz hozzáférést kérnek
  • furcsa nyelvezet (elírások, nyelvtani és helyesírási hibák) szintén gyanús

 

