Szalmakalap a kanapén és csizma az előtérben: mindent hátrahagyva tűnt el Erzsike néni – galéria

Egy elhagyatott piros házikó némán őrzi Erzsike néni emlékét. Az otthonában ma is minden pontosan ott van, ahol utoljára hagyta.

Erzsike néni háza, ahol utolsó perceit töltötte. Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű magyar urbexes több, mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például az elhagyatott téglagyár, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a tóparti szálloda. Most Erzsike néni egykori házában járt.

Az urbexes a szomszédoktól megtudta, hogy egy zárkózott idős hölgy élt a házban. Miután napokig nem látták átmentek hozzá és a széken ülve találtak rá, ahol örökre megpihent. A tragédia óta évek teltek el, de a ház még mindig őrzi Erzsike néni emlékét. Az előszobában egy székre helyezve árválkodik egy fekete bőrcsizma, a kanapén egy megfakult szalmakalap pihen, a kamrában pedig érintetlenül vár a házi készítésű paradicsomlé. Erzsike néni már soha nem tér vissza a házba, de a tárgyai mesélnek róla.



