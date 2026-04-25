Szalmakalap a kanapén és csizma az előtérben: mindent hátrahagyva tűnt el Erzsike néni – galéria

Egy elhagyatott piros házikó némán őrzi Erzsike néni emlékét. Az otthonában ma is minden pontosan ott van, ahol utoljára hagyta.
A Felfedező nevű magyar urbexes több, mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például az elhagyatott téglagyár, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a tóparti szálloda. Most Erzsike néni egykori házában járt.
Az urbexes a szomszédoktól megtudta, hogy egy zárkózott idős hölgy élt a házban. Miután napokig nem látták átmentek hozzá és a széken ülve találtak rá, ahol örökre megpihent. A tragédia óta évek teltek el, de a ház még mindig őrzi Erzsike néni emlékét. Az előszobában egy székre helyezve árválkodik egy fekete bőrcsizma, a kanapén egy megfakult szalmakalap pihen, a kamrában pedig érintetlenül vár a házi készítésű paradicsomlé. Erzsike néni már soha nem tér vissza a házba, de a tárgyai mesélnek róla.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
