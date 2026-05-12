"Ez a végső titok és nem az ufók létezése" - Uri Geller hátborzongató tényt közölt az idegenekkel kapcsolatban

Újabb hihetetlen elmélettel állt elő az ufóhívő Uri Geller. A kanálhajlító művész ugyanis közölte: az Egyesült Államokban nemrég nyilvánosságra hozott idegenekről szóló akták csupán az emberiség földönkívüliekkel való "ébredésének" a kiváltó oka, kezdete volt. A médium ugyanis hiszi, az azonosítatlan jelenségekről közzétett adatok katalizátorként működve ébresztik majd fel az emberiség rejtett kozmikus képességeit.

Uri Geller közölte: ezért jelentették meg az ufó aktákat. Fotó: FOTOKITA / shutterstock

Uri Geller azok után közölte a közösségi médiában állítását, hogy a Donald Trump által elrendelt, szigorúan titkosított aktákat az azonosítatlan égi jelenségekről (ufókról) az amerikai hadügyminisztérium feltöltötte a honlapjára. Összesen többszáz videó és kép látott így napvilágot. A médium szerint ezzel pedig csupán az a céljuk, hogy felkészítsék az embereket egy "mindent felforgató" igazságra:

A kormányok évtizedeken át tagadták az ufók létezését. A pilótákat kinevették az ilyen hírek miatt, a szemtanúkat gúnyolták, a bizonyítékokat eltussolták. Most pedig hirtelen felteszik a kezüket és beismerik, hogy valódiak? Hogy miért? Azért mert talán ez az egész már nincs az irányításuk alatt és talán egy magasabb hatalom volt az, ami az igazság feltárására kényszerítette őket, mert ketyegett az óra egy számukra megszabott határidő felé

- írta Geller saját X (korábbi Twitter) profilján.

Uri Geller: ezért jelentették meg az ufóaktákat

A kanálhajlító szerint a kormány valójában nem az űrlényektől fél, hanem az emberi elme kiaknázatlan potenciáljától:

Úgy gondolom, ez kapcsolatban áll magával az emberi tudattal is. Mi van akkor, ha ezek az intelligenciák nem egyszerűen más bolygóról érkező látogatók, hanem katalizátorok, amelyek segítik az emberiséget pszichológiai és spirituális fejlődésében? Az emberek rá fognak jönni, hogy tudatuk túlnyúlik a téren és az időn. Ekkor fog összeomlani a jelenlegi világrend. Ezért halogatták olyan sokáig a teljes nyilvánosságra hozatalt. Mert a végső titok és nem az, hogy nem vagyunk egyedül

- idézte őt a DailyStar.