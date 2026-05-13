Kincsvadászat a játszótéren – hihetetlen, mit találtak a gyerekek a homokozóban, a rendőrök nem akartak hinni a szemüknek

Németországban, egy berlini játszótéren a kisgyerekek és nevelőik napközben gyanútlanul játszottak. A homokozóban, ásás közben viszont oda nem illő, roppant érdekes kincsekre bukkantak a gyerekek. Az eset áprilisban történt, de a német lapok csak most írtak róla.
Az egyik kislány, amint megtalálta a homokban elrejtett kincseket, odahívta a többi játszótársát. A nevelők erre felfigyelve odamentek. A rendőrség által közzétett fotók és beszámolók szerint firenzei Panerai márkájú búvárórát, egy IWC órát, valamint egy Sinn gyártmányú időmérőt is kiástak a gyerekek a homokból. Emellett 23 ritka ezüstérmét is találtak, köztük dél-afrikai Krugerrandokat, ami a világ legelső és legnépszerűbb befektetési aranyérméje. Továbbá találtak még USA ötdolláros aranyérméket 1923-ból, drága ékszereket és 6000 euró értékű készpénzt is.
A Panerai órákat korábban az olasz harci búvárok is használták, értékük közel 2 millió forint. Az IWC és Sinn órák értéke nem éri el a milliós határt, ezeket a magyar kereskedők 300-400 ezerért árulják. Az ezüstérmék és az ékszerek értékét nem lehet megbecsülni, de a Krugerrand unciánként másfél millió forintot is érhet, 6000 euró készpénz pedig mai árfolyamon több mint 2 millió forint. Így, átszámítva körülbelül 5-7 millió forint értékben találtak kincseket a játszótéren.
A berlini rendőrség nem zárja ki, hogy ezeket a tárgyakat ellopták és biztos helyre akarták elrejteni, míg valahol el nem adják. A tárgyak azonban így a rendőrségre kerültek, ahol biztos helyen várják eredeti tulajdonosukat.
