Megütötték Varga Barnabást, piszkos munkát emlegetnek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 06:15
Az AEK Athén magyar játékosa a bordáira kapott ütést a PAOK elleni mérkőzésen. Marko Nikolics vezetőedző is csak reméli, hogy Varga Barnabás nem szenvedett törést.
Hatalmas aggodalmat keltett Varga Barnabás a szerdai PAOK-AEK Athén mérkőzésen. A 31 éves csatárt sérülés miatt le kellett cserélni a félidőben. Marko Nikolics vezetőedző az 1-1-es döntetlennel végződött találkozó után elmondta: magyar játékosa a bordáira kapott ütést egy légi párharc során, és csak remélik, hogy nem szenvedett törést.

Varga Barnabás megsérült a PAOK-AEK Athén mérkőzésen
Fotó: aekfc.gr

Varga Barnabás sérülését ütés okozta

Kivételes kvalitású játékos. Nemcsak a gólokról van szó, hanem sok más dologról is. Ma is adódott egy nagyszerű lehetősége, de segít a statikus játékban, a levegőben és a labdabirtoklásban is

– mondta Varga Barnabásról a szerb szakember. Marko Nikolics a magyar csatár sérüléséről elmondta:

Reméljük, hogy nem szenvedett törést, de nem tudta folytatni, ezért lecseréltük. 

Az AEK Athén vezetőedzője a PAOK egyenlítőgóljával kapcsolatban is megemlítette Vargát, mert eredetileg a magyar csatárnak kellett volna levédekeznie azt – ha nem kellett volna lecserélni.

Ő végzi ezeket a piszkos munkákat, amik nagyon fontosak

– idézi Marko Nikolics szavait a gazzetta.gr.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
