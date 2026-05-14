Megütötték Varga Barnabást, piszkos munkát emlegetnek

Hatalmas aggodalmat keltett Varga Barnabás a szerdai PAOK-AEK Athén mérkőzésen. A 31 éves csatárt sérülés miatt le kellett cserélni a félidőben. Marko Nikolics vezetőedző az 1-1-es döntetlennel végződött találkozó után elmondta: magyar játékosa a bordáira kapott ütést egy légi párharc során, és csak remélik, hogy nem szenvedett törést.

Kivételes kvalitású játékos. Nemcsak a gólokról van szó, hanem sok más dologról is. Ma is adódott egy nagyszerű lehetősége, de segít a statikus játékban, a levegőben és a labdabirtoklásban is

– mondta Varga Barnabásról a szerb szakember. Marko Nikolics a magyar csatár sérüléséről elmondta:

Reméljük, hogy nem szenvedett törést, de nem tudta folytatni, ezért lecseréltük.

Az AEK Athén vezetőedzője a PAOK egyenlítőgóljával kapcsolatban is megemlítette Vargát, mert eredetileg a magyar csatárnak kellett volna levédekeznie azt – ha nem kellett volna lecserélni.

Ő végzi ezeket a piszkos munkákat, amik nagyon fontosak

– idézi Marko Nikolics szavait a gazzetta.gr.