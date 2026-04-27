KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Furcsa lé folyt ki az ajtó alatt: a temetkezési vállalkozó 189 testet hagyott szabadon

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 21:03
hagytak rothadnitemetkezési vállalat
Furcsa folyadék folyt ki az ajtó alatt, ezért hívták a rendőröket a szomszédok.

Több mint 60 év börtönbüntetésre ítéltek egy férjet és feleséget, miután holttesteket hagytak rothadni az általuk üzemeltetett temetkezési vállalatban. A rendőröket azután riasztották a coloradói Penrose-i otthonukhoz, hogy a szomszédok „undorító” szagot észleltek a Return to Nature temetkezési vállalat épületéből.

Temető etikettre figyelő nő fehér rózsát tesz egy koporsóra
A hozzátartozók azt hitték, kegyeletteljesen bántak a szerettükkel - Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

A temetkezési vállalatot Jon és Carie Hallford házaspár vezette, és online azzal dicsekedett, hogy „megfizethető, környezetbarát szolgáltatásokat kínál a közösség számára”, standard temetéseket, zöld alternatívákat és hamvasztást is kínálva. Ami megkülönböztette a vállalkozást a többitől, az az volt, hogy kihagyták a balzsamozási szakaszt és kerülték a durva vegyszerek használatát. Ez egy modern, etikus megoldás volt – és a temetkezési vállalat megbízható választássá vált a gyászoló családok számára.

De a derűs viselkedés mögött kiderült, hogy a férj és feleség egyszerűen nem végezték el a feladatukat, és több száz holttestet hagytak rothadni. A rendőrség 2023-ban razziát tartott az épületben, miután szörnyű szagról érkeztek jelentések, és szörnyű felfedezést tettek.

A rendőrök azonnal észrevették a szagot, de nem láttak be, mert az ablakok el voltak sötétítve. Beszéltek Jonnal a bűzről, aki azt mondta, hogy a preparálási hobbijához kapcsolódik. A rendőröknek gyanús lett egy folyadék, amely az ajtó alatt szivárgott ki. Szereztek egy házkutatási parancsot, és másnap visszatértek.

Jont és Carie-t sehol sem látták, de a rendőrök közel egy tucat szobában egymásra halmozott holttesteket találtak. A kupacok olyan magasak voltak, hogy eltorlaszolták az ajtókat. Némelyik már hónapok óta ott volt, míg mások 2019 óta.

Összesen 189 holttestet találtak. Sokan hullazsákokban voltak, míg mások lepedőkbe voltak csavarva. A felnőttek, gyermekek és magzatok a hűtés hiánya miatt a bomlás előrehaladott szakaszában voltak. A padlót testnedvek borították, az épületet pedig rovarok és kukacok lepték el. Vödrök hevertek szétszórva, hogy felfogják a szivárgó folyadékokat.

Carie és Jon biztosították a családokat, hogy méltóságteljes hamvasztásban részesítették elhunyt szeretteiket, de ők csak fogták a pénzt, és egy halomra dobták a holttesteket rothadni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
