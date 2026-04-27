Furcsa lé folyt ki az ajtó alatt: a temetkezési vállalkozó 189 testet hagyott szabadon

Több mint 60 év börtönbüntetésre ítéltek egy férjet és feleséget, miután holttesteket hagytak rothadni az általuk üzemeltetett temetkezési vállalatban. A rendőröket azután riasztották a coloradói Penrose-i otthonukhoz, hogy a szomszédok „undorító” szagot észleltek a Return to Nature temetkezési vállalat épületéből.

A hozzátartozók azt hitték, kegyeletteljesen bántak a szerettükkel - Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A temetkezési vállalatot Jon és Carie Hallford házaspár vezette, és online azzal dicsekedett, hogy „megfizethető, környezetbarát szolgáltatásokat kínál a közösség számára”, standard temetéseket, zöld alternatívákat és hamvasztást is kínálva. Ami megkülönböztette a vállalkozást a többitől, az az volt, hogy kihagyták a balzsamozási szakaszt és kerülték a durva vegyszerek használatát. Ez egy modern, etikus megoldás volt – és a temetkezési vállalat megbízható választássá vált a gyászoló családok számára.

De a derűs viselkedés mögött kiderült, hogy a férj és feleség egyszerűen nem végezték el a feladatukat, és több száz holttestet hagytak rothadni. A rendőrség 2023-ban razziát tartott az épületben, miután szörnyű szagról érkeztek jelentések, és szörnyű felfedezést tettek.

A rendőrök azonnal észrevették a szagot, de nem láttak be, mert az ablakok el voltak sötétítve. Beszéltek Jonnal a bűzről, aki azt mondta, hogy a preparálási hobbijához kapcsolódik. A rendőröknek gyanús lett egy folyadék, amely az ajtó alatt szivárgott ki. Szereztek egy házkutatási parancsot, és másnap visszatértek.

Jont és Carie-t sehol sem látták, de a rendőrök közel egy tucat szobában egymásra halmozott holttesteket találtak. A kupacok olyan magasak voltak, hogy eltorlaszolták az ajtókat. Némelyik már hónapok óta ott volt, míg mások 2019 óta.

Összesen 189 holttestet találtak. Sokan hullazsákokban voltak, míg mások lepedőkbe voltak csavarva. A felnőttek, gyermekek és magzatok a hűtés hiánya miatt a bomlás előrehaladott szakaszában voltak. A padlót testnedvek borították, az épületet pedig rovarok és kukacok lepték el. Vödrök hevertek szétszórva, hogy felfogják a szivárgó folyadékokat.

Carie és Jon biztosították a családokat, hogy méltóságteljes hamvasztásban részesítették elhunyt szeretteiket, de ők csak fogták a pénzt, és egy halomra dobták a holttesteket rothadni.