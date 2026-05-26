Vérfagyasztó baleset: siklóernyősnek ütközött egy kisrepülő - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 10:40
Nem sokon múlt a tragédia. A siklóernyős baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Drámai jelenetek játszódtak le a levegőben: egy 44 éves siklóernyős nő szinte sértetlenül túlélte, hogy a levegőben összeütközött egy Cessna kisrepülőgéppel Salzburg tartomány felett.

Fotó: Pexels

A rendőrség közlése szerint a 44 éves nő a Schmittenhöhe hegység csúcsáról indult siklóernyőjével Piesendorf felé. 13:15 körül, a Pinzgauer Hütte hegyi menedékház környékén egy Cessna típusú kisrepülőgép tűnt fel a levegőben, amelyet egy 28 éves férfi vezetett. A pilóta panorámarepülést végzett az Alpok felett, a siklóernyőst megközelítve pedig nem tudta elkerülni az ütközést.

Az ütközés következtében az ernyőt darabokra szaggatta a gép propellere, a nő pedig elkezdett zuhanni. Szerencsére sikerült megőriznie hidegvérét, és aktiválta a tartalékernyőt, aminek segítségével aztán biztonságosan földet ért egy erdei úton. Ott a rendőrség helikopterrel vette őt fel, majd a Zell am See közelében lévő repülőtérre szállították.

Az eset után a kisrepülőgép is sikeresen le tudott szállni. A történteket egyébként rögzítette a nő kamerája, a felvételt pedig megosztotta a közösségi médiában.

A rendőrség közlése szerint az eset során senki sem sérült meg, vasárnap viszont a hatóság pontosította, hogy a siklóernyős nő később önként orvoshoz fordult. A rendőrség hozzátette, hogy az eset idején a siklóernyős nem végzett semmilyen manővert, egyenesen repült, amikor hátulról nekiütközött a repülőgép. A baleset körülményeit vizsgálják - írja a Paraméter a Kronen Zeitung alapján.

Íme a videó:

 

