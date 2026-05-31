"Nem lehet, hogy ennyi volt az élet" – hatvanévesen döntött úgy Erzsébet: ideje lefogyni

Amikor eljön a rettegett 60. év, sokan lemondanak magukról. Erzsébetben is felmerült a kérdés: csak ennyi volt az élet?! Ő mégis adott magának egy új esélyt. Minden kortársának azt üzeni, hogy sosem késő elkezdeni, vágjanak bele, mert az egészséges életforma csupa jót hoz mindenki életébe. Fogyásnának története sokaknak adhat erőt.
Erzsébet szerint a 154 centis magassága miatt már pár plusz kiló is hamar meglátszik rajta.
– Régen inkább sovány voltam, de tiniként is vékony lábakról álmodtam – vallja be. – Nem szerettem a széles csípőm, elégedetlen voltam magammal, pedig csak 51 kg voltam. Fiatalon szültem a két gyermekem, de még akkoriban sem volt gond a súlyommal. Felnőttként hol többet, hol kevesebbet mutatott a mérleg, igyekeztem mindig elfogadni magam. A Covid időszaka alatt kettős bokatörést szenvedtem és trombózist kaptam. Hónapokig alig bírtam menni. Meg is lett az eredménye: gyenge voltam és a mérleg már 65 kg-t mutatott. Még akkor is úgy voltam vele, hogy elfogadom. Viszont mire közeledett a 60. születésnapom, még feljött pár plusz kiló. Belenéztem a tükörbe és nagyon nem tetszett, amit láttam.
Úgy éreztem, egy megtört nő néz vissza rám. Mindig büszke voltam a karcsú derekamra, aminek most híre hamva se volt. Sokat voltam fáradt, kimerült és kedvetlen. Úgy éreztem, változtatnom kell, nem lehet, hogy ennyi volt az élet?!
Erzsébet internetes edzős videókra kezdett el sportolni. Először zumbázott, de egy idő után nem bírták a térdei. Majd áttért egy ízületkímélő kardió edzésre, amit azóta is minden nap fél órában végez, bár jó ideje nehezítve, kar- és lábsúllyal.
– Fokozatosan bővítettem az edző felszerelésem: step pad, gumiszalagok, és pilates gyűrű, labda – meséli Erzsébet a Fanny magazin hasábjain. – A mozgás nagyon fontos, de az étkezés is, eleinte csak kevesebbet ettem, később kezdtem el megváltoztatni, hogy mi kerül a tányérra. A környezetem le akart beszélni erről az egészről, azt kérdezték: „minek neked már ez?”. De én eltökéltem magam és megfogadtam, hogy megyek előre. Lassan megindult a súlyom is lefelé, ami újabb motiváció volt számomra. Sokszor elővettem olyan ruhákat, amelyeket régen hordtam és kicsik lettek. Mindig nagy öröm volt, ha újra fel tudtam venni. Majd 60 évesen jött egy kósza gondolatom: már nem elégedtem meg azzal, hogy megszabaduljak pár rám rakódott kilótól, izmot szerettem volna építeni.
Sokan észreveszik Erzsébet látványos változását, és időnként tanácsot is kérnek tőle.
– Amióta életmódot váltottam és ez szemmel is látható lett, sok elismerést kapok – mondja. – Mindig szívesen meséltem arról, hogy mit csinálok, hogy edzek. Próbáltam kisebb nagyobb sikerrel rávenni a korombeli ismerőseimet a mozgásra. Volt, aki elkezdte, de sajnos nem volt bennük igazán kitartás. Ha arra gondolok mekkora utat tettem meg a két év alatt és mennyit változott az életem, nagyon hálás vagyok. Soha nem késő elkezdeni. Még nekem is van kitűzött célom, szeretnék 5-6 kilóval kevesebb lenni, de tudom, a kitartó edzés mellett a megfelelő pihenés, alvás, a folyadék bevitel is nagyon fontos.
Szeretnék mindenkinek példát mutatni, hogy el lehet 60 évesen is kezdeni.
Megváltozott az életem, tele vagyok tervekkel, festek, rajzolok, és bízom benne, hogy a következő álmom is valóra válik, ami egy képkiállítás. Az életet nem csak élni kell, de tartalommal is meg kell tölteni, ami boldoggá tesz. Egy mentálisan és testileg is egészséges embernek ez sokkal könnyebben megy...
Erzsébet nagyon hálás amiért, 62 évesen fulladás nélkül tud túrázni, akár dombnak felfelé menet.
– Szerettem volna én is egészségesen és boldogan élni – árulja el. – A sporttól megkaptam. Ma már sokkal több az energiám, vidámabb, fiatalosabb vagyok. Sokat kirándulok a fiammal, nagyon sokszor a barátnőjének néznek, mindig jót viccelődünk rajta, de igazából jól esik, ő is büszke rám.
A mozgás a mentális egészségre is pozitívan hat.
Az, hogy én ilyen sportszerető lettem, egy kedves sportrajongó ismerősömnek is köszönhetem. Ő mindig azt mondta, hogy a sport, tartást ad, önfegyelemre és alázatra tanít. Egyszer megkérdezte az egyik barátnőm: meddig akarod ezt csinálni? Amikor azt feleltem: életem végéig, amíg bírom, nagyon megdöbbent. Nem értette, hogy ez nem csak fogyókúra, hanem már az én új életformám. Számomra a rendszeres sport már olyan természetes, mint a levegővétel. Persze nekem is vannak fárasztó napjaim, amikor egyszerűbb lenne kihagyni, de amikor elkezdem, pár perc múlva már minden olyan természetes.
Vallja, hogy az életmódváltása az étkezése megváltoztatásával lett teljes.
– Az első, amit száműztem az étkezésemből, az a cukor volt. Nem eszem péksüteményeket sem, esetleg egy szelet pirított kenyeret. Ma már nagyon jó szénhidrát csökkentett recepteket lehet találni az interneten. Sokan ódzkodnak az új dolgoktól. Egyszer sütöttem a vendégeimnek hamis sárgarépatortát, ami csak banánból, sárgarépából, tojásból, zablisztből, sütőporból állt, a tetejére joghurtos-mézes-narancsos öntetet tettem. Mindenkinek nagyon ízlett, pedig tudom, hogy voltak köztük olyanok, akik a világ semmi pénzéért sem ennének zabos ételeket.
Nekem nem voltak nehézségeim az ételeim megváltoztatásában. Büszke vagyok rá, hogy a két év alatt nem híztam vissza semmit. Lassan fogytam, de biztosan. Mivel már nem csak fogyni szerettem volna, hanem izmot is építeni, ezért arra is kellett figyelnem, nehogy a zsír helyett az izomból fogyjak.
