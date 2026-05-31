"Nem lehet, hogy ennyi volt az élet" – hatvanévesen döntött úgy Erzsébet: ideje lefogyni

Amikor eljön a rettegett 60. év, sokan lemondanak magukról. Erzsébetben is felmerült a kérdés: csak ennyi volt az élet?! Ő mégis adott magának egy új esélyt. Minden kortársának azt üzeni, hogy sosem késő elkezdeni, vágjanak bele, mert az egészséges életforma csupa jót hoz mindenki életébe. Fogyásnának története sokaknak adhat erőt.

Erzsébet a fogyása előtt

„Sokszor voltam kimerült, fáradt”

Erzsébet szerint a 154 centis magassága miatt már pár plusz kiló is hamar meglátszik rajta.

– Régen inkább sovány voltam, de tiniként is vékony lábakról álmodtam – vallja be. – Nem szerettem a széles csípőm, elégedetlen voltam magammal, pedig csak 51 kg voltam. Fiatalon szültem a két gyermekem, de még akkoriban sem volt gond a súlyommal. Felnőttként hol többet, hol kevesebbet mutatott a mérleg, igyekeztem mindig elfogadni magam. A Covid időszaka alatt kettős bokatörést szenvedtem és trombózist kaptam. Hónapokig alig bírtam menni. Meg is lett az eredménye: gyenge voltam és a mérleg már 65 kg-t mutatott. Még akkor is úgy voltam vele, hogy elfogadom. Viszont mire közeledett a 60. születésnapom, még feljött pár plusz kiló. Belenéztem a tükörbe és nagyon nem tetszett, amit láttam.

Úgy éreztem, egy megtört nő néz vissza rám. Mindig büszke voltam a karcsú derekamra, aminek most híre hamva se volt. Sokat voltam fáradt, kimerült és kedvetlen. Úgy éreztem, változtatnom kell, nem lehet, hogy ennyi volt az élet?!

Nem a fogyás volt a cél, hanem az izomépítés

Erzsébet internetes edzős videókra kezdett el sportolni. Először zumbázott, de egy idő után nem bírták a térdei. Majd áttért egy ízületkímélő kardió edzésre, amit azóta is minden nap fél órában végez, bár jó ideje nehezítve, kar- és lábsúllyal.

– Fokozatosan bővítettem az edző felszerelésem: step pad, gumiszalagok, és pilates gyűrű, labda – meséli Erzsébet a Fanny magazin hasábjain. – A mozgás nagyon fontos, de az étkezés is, eleinte csak kevesebbet ettem, később kezdtem el megváltoztatni, hogy mi kerül a tányérra. A környezetem le akart beszélni erről az egészről, azt kérdezték: „minek neked már ez?”. De én eltökéltem magam és megfogadtam, hogy megyek előre. Lassan megindult a súlyom is lefelé, ami újabb motiváció volt számomra. Sokszor elővettem olyan ruhákat, amelyeket régen hordtam és kicsik lettek. Mindig nagy öröm volt, ha újra fel tudtam venni. Majd 60 évesen jött egy kósza gondolatom: már nem elégedtem meg azzal, hogy megszabaduljak pár rám rakódott kilótól, izmot szerettem volna építeni.