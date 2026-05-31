Lelepleződött Marilyn Monroe tökéletes alakjának titka: erre senki sem számított!

A csillogó külső mögött a hollywoodi sztár hétköznapjai jóval egyszerűbbek voltak, mint azt sokan gondolnánk. Nem szigorú diéták határozták meg Marilyn Monroe életét, mégis voltak bevált praktikái, amelyekhez ragaszkodott: különös reggelik, fehérjében gazdag fogások és apró trükkök segítették abban, hogy megőrizze legendás formáját.

Marilyn Monroe homokóra-alkata sokak vágyálma a mai napig

Semmi koplalás, csak egy kis önfegyelem: ennyi lenne Marilyn Monroe alakjának titka?

Hollywood aranykorában nemcsak a szerelmek, a filmek és a ruhaköltemények teremtettek legendákat. Legalább ennyire izgatta a közönséget az is, hogyan maradtak ilyen sugárzóak a korszak ünnepelt sztárjai, mi került a tányérjukra, és milyen szokások segítették őket abban, hogy a vásznon mindig hibátlannak tűnjenek. Marilyn Monroe nőies alakja férfiak millióit bűvölte el, miközben nők ezrei irigyelték karcsú derekát és érzéki vonalait. Alakjának titka azonban nem a koplalásban vagy éppen egy elérhetetlen módszerben rejlett. Inkább egy sajátos, fegyelmezett rutinhoz ragaszkodott, amelyben a tudatosság mellett bőven akadtak meghökkentő részletek is. Az egyik legismertebb éppen a reggelije volt. Ma már különösnek tűnhet, akkoriban azonban gyors, táplálónak tartott napindításnak számított, hogy meleg tejjel és nyers tojással készült italt kevert magának, amelyet öltözködés közben fogyasztott el.

Puritán vacsorák, apró engedmények

Marilyn Monroe vacsorái sem a nagy lakomákról szóltak. Gyakran hazafelé állt meg a hotelje közelében lévő piacon, ahol steaket, báránybordát vagy májat vásárolt, majd a szobájában, egyszerű elektromos sütőben készítette el. Köretként többnyire néhány nyers répát evett mellé, és ezzel annyira elégedett volt, hogy később maga is tréfálkozott különös mániáján. Ez a puritán étrend ma talán meglepőnek hat, főleg ahhoz képest, milyen fényűző világ vette körül a filmcsillagot - írja a Fanny magazin. Éppen ez az ellentét teszi izgalmassá a történetet: a vörös szőnyegen túli életében egészen hétköznapi, néha furcsán gyakorlatias döntések álltak. Marilyn azonban nem sanyargatta magát, és az élvezetekről sem mondott le teljesen. Drámaórái után szívesen tért be a közeli fagylaltozóba, ahol forró csokoládés öntettel kínált fagylaltkehellyel zárta a napot. Úgy tartotta, a fehérjében gazdag, egyszerű étkezései mellett ez az apró engedmény belefér: így megpróbálta egyensúlyban tartani a fegyelmet és az élvezeteket.