Lelepleződött Marilyn Monroe tökéletes alakjának titka: erre senki sem számított!

A csillogó külső mögött a hollywoodi sztár hétköznapjai jóval egyszerűbbek voltak, mint azt sokan gondolnánk. Nem szigorú diéták határozták meg Marilyn Monroe életét, mégis voltak bevált praktikái, amelyekhez ragaszkodott: különös reggelik, fehérjében gazdag fogások és apró trükkök segítették abban, hogy megőrizze legendás formáját.
Hollywood aranykorában nemcsak a szerelmek, a filmek és a ruhaköltemények teremtettek legendákat. Legalább ennyire izgatta a közönséget az is, hogyan maradtak ilyen sugárzóak a korszak ünnepelt sztárjai, mi került a tányérjukra, és milyen szokások segítették őket abban, hogy a vásznon mindig hibátlannak tűnjenek. Marilyn Monroe nőies alakja férfiak millióit bűvölte el, miközben nők ezrei irigyelték karcsú derekát és érzéki vonalait. Alakjának titka azonban nem a koplalásban vagy éppen egy elérhetetlen módszerben rejlett. Inkább egy sajátos, fegyelmezett rutinhoz ragaszkodott, amelyben a tudatosság mellett bőven akadtak meghökkentő részletek is. Az egyik legismertebb éppen a reggelije volt. Ma már különösnek tűnhet, akkoriban azonban gyors, táplálónak tartott napindításnak számított, hogy meleg tejjel és nyers tojással készült italt kevert magának, amelyet öltözködés közben fogyasztott el.
Marilyn Monroe vacsorái sem a nagy lakomákról szóltak. Gyakran hazafelé állt meg a hotelje közelében lévő piacon, ahol steaket, báránybordát vagy májat vásárolt, majd a szobájában, egyszerű elektromos sütőben készítette el. Köretként többnyire néhány nyers répát evett mellé, és ezzel annyira elégedett volt, hogy később maga is tréfálkozott különös mániáján. Ez a puritán étrend ma talán meglepőnek hat, főleg ahhoz képest, milyen fényűző világ vette körül a filmcsillagot - írja a Fanny magazin. Éppen ez az ellentét teszi izgalmassá a történetet: a vörös szőnyegen túli életében egészen hétköznapi, néha furcsán gyakorlatias döntések álltak. Marilyn azonban nem sanyargatta magát, és az élvezetekről sem mondott le teljesen. Drámaórái után szívesen tért be a közeli fagylaltozóba, ahol forró csokoládés öntettel kínált fagylaltkehellyel zárta a napot. Úgy tartotta, a fehérjében gazdag, egyszerű étkezései mellett ez az apró engedmény belefér: így megpróbálta egyensúlyban tartani a fegyelmet és az élvezeteket.
Étkezéseiről nemcsak furcsa diétás részletek maradtak fenn, hanem az ikon egy egészen más arcát megmutató recept is, amely egy csirkéhez vagy pulykához készült töltelék volt. A hozzávalók igazán különleges voltak, ugyanis került bele kenyér, belsőség, darált hús, főtt tojás, mazsola, parmezán és többféle zöldfűszer is. Így a recept betekintést enged a szőke ciklon rejtett gasztronómiai élvezeteibe is, hiszen ez egy gazdag, házias ünnepi ételt idéz, nem egy filmsztár szigorú menüjét. Közben azonban az őt támogató szakemberek a megjelenésére is aprólékosan figyeltek: Ernő László bőrgyógyász 1959-es szépségprogramja étrendi tiltólistát is tartalmazott. Marilynnek többek között a csokoládét, az olajbogyót, az osztrigát, a kagylót és a dióféléket is kerülnie kellett. Mindebből jól látszik, hogy egy hollywoodi sztár ragyogását nemcsak sminkkel és ruhákkal, hanem szigorú étkezési szabályokkal is próbálták fenntartani, amiket ő előszeretettel formált át a saját ízélese szerint – vagy éppen szegett meg néha.
