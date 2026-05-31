Foglaljunk olcsóbban napközis tábort

1. Számoljuk kipontosan
Fontos, hogy az árakat napidíj szerint hasonlítsuk össze, mivel így könnyebben átláthatjuk, valójában mennyibe kerül az adott tábor időarányosan.
2. Teljes ellátás helyett
Az árakat befolyásolja a napi étkezések száma is, így ha spórolni szeretnénk, és van rá lehetőség, érdemes a teljes ellátás helyett csak ebédet kérni, a tízórait és az uzsonnát pedig otthonról megoldani.
3. Csatlakozzon a barátja is
A testvéreket érdemes egy táborba íratni, mert így is járhat 5-10%-os árengedmény. Ha pedig két vagy három gyermek részére egyszerre fizetjük be a tábordíjat, 10-15 százalék csoportkedvezmény is járhat.
4. Tervezzünk az utazási költséggel
Válasszunk a lakóhelyünkhöz közeli helyet, így nem kell naponta messzire vinni a gyereket, amivel időt és utazási költséget is megtakaríthatunk.
5. Több turnust egyszerre
Ha 2-3 hétre kell megoldanunk a felügyeletet, érdemes ugyanannál a szolgáltatónál több turnust egyszerre befizetni, így akár 20%-ot is spórolhatunk a végösszegen.
6. Fizetés egy összegben
A táborok többsége 20-50 százalékos előleggel foglalható, egyösszegű befizetésnél pedig kedvezmény is járhat. Kérdezzünk rá a lemondási feltételekre és arra, hogy például betegség esetén van-e lehetőség másik turnusra átfoglalni.
7. Biztosítsuk a helyet
A legtöbb helyen kérnek helybiztosítási díjat, amivel lefoglaljuk a gyerek helyét a táborban. Ezt az összeget általában beleszámítják a teljes tábori díjba, de van, ahol lemondás esetén nem jár vissza.
8. Egy hét helyett pár napra
Vannak olyan szolgáltatók, akiknél nem szükséges egész hétre jelentkezni, így a gyerek akár csak néhány napra is becsatlakozhat. Arra viszont érdemes figyelni, hogy ezt általában előre jelezni kell.
9. Az utolsó pillanatban
A korán jelentkezők gyakran 10–15% „early bird” kedvezményt kapnak, de ha erről lemaradunk, last minute lemondás esetén még felszabadulhatnak helyek.
