Pálos Hanna: „Nagyon sok mindent tanultam a páromtól”

Pálos Hanna már tizenhat évesen pontosan tudta, hogy egy napon színész lesz. Nemrégiben ő kapta a Televíziós Újságírók Díját a legjobb mellékszereplő kategóriában, a Bróker Marcsi című sorozatban nyújtott alakításáért. A színésznőről mégis keveset hallani.
Pálos Hanna magánéletéről nagyon keveset nyilatkozik, és azt sem tartja fontosnak, hogy a közösségi platformokon jelen legyen. A színházat és a színjátszást is éppen ezért választotta hivatásul, hogy belebújhasson más szereplők és karakterek bőrébe, elrejtve ez által saját magát.
Az online tértől szándékosan óvom az életemet
– árulta el a színésznő nemrégiben a hot! magazinnak. „Amikor kitaláltam, hogy színésznő leszek, még nem volt opció, hogy az ember a virtuális valóságban is jelen van. Leginkább az fogott meg a színjátszásban, hogy úgy mesélhetek magamról, a világról, hogy közben mások bőrébe bújhatok, és ez védettséget jelent. Nem szeretem Pálos Hannát mutogatni.”
A személyisége leginkább a Mély levegő című monodrámában mutatkozik meg, amelyben egy anyát alakít, aki kénytelen szembenézni élete számtalan megválaszolatlan kérdésével.
Azt követően, hogy elolvastam a könyvet, rengeteg csap nyílt meg bennem.
„A regény anyaságról, válásról, felnövésről, elengedésről, tavaszról, télről, lazaságról, de leginkább az önmagunkhoz való hazatalálásról szól. Rá kellett döbbennem, hogy van az életemnek egy olyan szakasza, amit nem dolgoztam fel, és amíg ezzel nem nézek szembe, addig folyton bekopogtat valamilyen formában.”
Pálos Hanna férje, Kovács D. Dániel rendező és közte olyan mély és szoros kötelék van, amire a házasságát megelőzően nem volt példa. A színésznő elárulta, hogy Dani nem csak jókor érkezett az életébe, de neki köszönhetően könnyebben megnyílt, és a régi traumákat is sikerült feldolgoznia. Pálos Hanna gyerekével való kapcsolatáról is mesélt a hot! magazinnak.
Tíz éve vagyunk együtt. Ha két ember számtalan buktató után is együtt marad, annak megvan az oka.
„Ez egy olyan kapocs, amiben mi nagyon nagy mélységben ismerjük egymást. Ma már olyan közel van hozzám, amire korábban soha nem volt példa. Nagyon sok mindent tanultam a páromtól, Dani jó pillanatban érkezett az életembe. Nem tudnék úgy együtt élni valakivel, hogy ne mondjam el neki, mi fáj és mi bánt. Szülés után azt éreztem, hogy beragadtak a torkomba a szavak, és ennek fizikai tünetei is voltak. Egy egész történetet tartottam bent évek óta. A kisfiam mindössze hároméves volt, amikor azt vettem észre, hogy nagyon határozottan mond nemet dolgokra. Akkor rájöttem: fontos, hogy ezt ki merjük mondani.”
A színésznő számára sokáig nehézséget jelentett önmaga elfogadása, és ma is kihívásként éli meg az énidő beiktatását az életébe.
Sokszor megkérdőjelezem magam, és néha kihívást jelent, hogy elfogadjam a saját érzéseimet, gondolataimat.
„Jó ideig kérdés volt, hogy meddig engedek be az életembe rossz energiákat, és mikor mondom azt, hogy állj. Az időbeosztás szintén nem könnyű, főleg így évad végére. Egy ilyen sűrű időszakban szinte lehetetlen kiharcolni, hogy ne érezzek folyamatosan lelkiismeret-furdalást azért, mert nem vagyok eleget jelen a fiam életében. Lemenedzselni, hogy emellett még magamra is jusson idő, képtelenség.”
