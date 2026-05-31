BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pálos Hanna: „Nagyon sok mindent tanultam a páromtól”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Pálos Hanna
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 14:25
Televíziós Újságírók DíjaBróker Marcsi
Számtalan színházi és filmszerepet tudhat maga mögött. Pálos Hanna egyaránt szerepelt a Drága örökösök, a Bróker Marcsi, a Budapest Noir című filmekben, sorozatokban – és ezek csak a legismertebbek. A színésznő mégis ritkán hallat magáról.
Dombovári Edina
A szerző cikkei

Pálos Hanna már tizenhat évesen pontosan tudta, hogy egy napon színész lesz. Nemrégiben ő kapta a Televíziós Újságírók Díját a legjobb mellékszereplő kategóriában, a Bróker Marcsi című sorozatban nyújtott alakításáért. A színésznőről mégis keveset hallani. 

Pálos Hanna filmek és sorozatok által lett népszerű, idén a Televíziós Újságírók Díját neki ítélték oda a legjobb mellékszereplő kategóriában
Pálos Hanna filmek és sorozatok által lett népszerű, idén a Televíziós Újságírók Díját neki ítélték oda a legjobb mellékszereplő kategóriában
Fotó:  hot! magazin/Markovics Gábor

Pálos Hanna mély levegőt vett, és színpadra vitt egy monodrámát

Pálos Hanna magánéletéről nagyon keveset nyilatkozik, és azt sem tartja fontosnak, hogy a közösségi platformokon jelen legyen. A színházat és a színjátszást is éppen ezért választotta hivatásul, hogy belebújhasson más szereplők és karakterek bőrébe, elrejtve ez által saját magát. 

Az online tértől szándékosan óvom az életemet

– árulta el a színésznő nemrégiben a hot! magazinnak. „Amikor kitaláltam, hogy ­színésznő leszek, még nem volt opció, hogy az ember a virtuális valóságban is je­len van. Leginkább az fogott meg a színjátszásban, hogy úgy mesélhetek magamról, a világról, hogy közben mások bőrébe bújhatok, és ez védettséget jelent. Nem szeretem Pálos Hannát mutogatni.”

A személyisége leginkább a Mély levegő című mono­drámában mutatkozik meg, amelyben egy anyát alakít, aki kénytelen szembenézni élete számtalan megválaszolatlan kérdésével. 

Azt követően, hogy elolvastam a könyvet, rengeteg csap nyílt meg bennem. 

„A regény anyaságról, válásról, felnövésről, elengedésről, tavaszról, télről, lazaságról, de leginkább az önmagunkhoz való hazatalálásról szól. Rá kellett döbbennem, hogy van az életemnek egy olyan szakasza, amit nem dolgoztam fel, és amíg ezzel nem nézek szembe, addig folyton bekopogtat valamilyen formában.”

Pálos Hanna színházi szerepeivel hívta fel magára a figyelmet
Pálos Hanna színházi szerepeivel hívta fel magára a figyelmet
Fotó:  hot! magazin/Markovics Gábor

Pálos Hanna: „Ma már tudom, hogy mit okoz bennem az ­elfojtás”

Pálos Hanna férje, Kovács D. Dániel rendező és közte olyan mély és szoros kötelék van, amire a házasságát megelőzően nem volt példa. A színésznő elárulta, hogy Dani nem csak jókor érkezett az életébe, de neki köszönhetően könnyebben megnyílt, és a régi traumákat is sikerült feldolgoznia. Pálos Hanna gyerekével való kapcsolatáról is mesélt a hot! magazinnak. 

Tíz éve vagyunk együtt. Ha két ember számtalan buktató után is együtt marad, ­annak megvan az oka.

 „Ez egy olyan kapocs, amiben mi nagyon nagy mélységben ismerjük egymást. Ma már olyan közel van hozzám, amire korábban soha nem volt példa. Nagyon sok mindent tanultam a páromtól, Dani jó pillanatban érkezett az életembe. Nem tudnék úgy együtt élni valakivel, hogy ne mondjam el neki, mi fáj és mi bánt. Szülés után azt éreztem, hogy beragadtak a torkomba a szavak, és ennek fizikai tünetei is voltak. Egy egész történetet tartottam bent évek óta. A kisfiam mindössze hároméves volt, amikor azt vettem észre, hogy nagyon határozottan mond nemet dolgokra. Akkor rájöttem: fontos, hogy ezt ki merjük mondani.”

Pálos Hanna Bróker Marcsival, vagyis Bacskó Tündével a Televíziós Újságírók Díjátadó Gáláján
Pálos Hanna Bróker Marcsival, vagyis Bacskó Tündével a Televíziós Újságírók Díjátadó Gáláján
Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Pálos Hanna sokszor megkérdőjelezi önmagát

A színésznő számára sokáig nehézséget jelentett önmaga elfogadása, és ma is kihívásként éli meg az énidő beiktatását az életébe. 

Sokszor megkérdőjelezem magam, és néha kihívást jelent, hogy elfogadjam a saját érzéseimet, gondolataimat. 

„Jó ideig kérdés volt, hogy meddig engedek be az életembe rossz energiákat, és mikor mondom azt, hogy állj. Az időbeosztás szintén nem könnyű, főleg így évad végére. Egy ilyen sűrű időszakban szinte lehetetlen ­kiharcolni, hogy ne érezzek folyamatosan lelkiismeret-­furdalást azért, mert nem vagyok eleget jelen a fiam életében. Lemenedzselni, hogy emellett még magamra is jusson idő, képtelenség.”

Sztárom a párom

Milla Jovovich színésznő és Paul W. S. Anderson rendező a Kaptár-filmek forgatásai során kerültek közel egymáshoz, majd 2009-ben úgy ­döntöttek, hogy össze­házasodnak.

Hétfői hot! címlap feltöltés Memento Scherer Péter Kovács Kati Janza Kata Kökény Attila és Rakonczai Viktor Exatlon győztesek Miló Viki Tilos 2026.05.27 előtt használni!!
A friss hot! magazinban további exkluzív sztártörténeteket olvashatsz 
Fotó: hot! magazin

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu