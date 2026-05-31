„Soha ne edd meg!” – Kitálalt a híres kardiológus, ez a mindennapi élelmiszer okozza a legtöbb infarktust

Nem is gondolnánk, mekkora veszélynek tesszük ki magunkat a vasárnapi ebédekkel vagy a reggeli szendvicsekkel. A TikTokon csak „Amerika kardiológusaként” emlegetett dr. Mohammad Alo, akit csaknem 270 ezren követnek a közösségi oldalon, most egy ijesztő videóban rántotta le a leplet a legveszélyesebb ételekről. A szakember nem kertelt, egyenesen kimondta, hogy mi az, ami lassan, de biztosan eltömíti az ereinket.

A legveszélyesebb ételek listáját a vaj vezeti a szakember szerint, ami szinte tiszta telített zsírként pusztítja a szívet

Kardiológusként mondom, van néhány olyan étel, amit az életben nem ennék meg

– kezdte sokkoló videóját a doktor, aki azonnal meg is magyarázta, miért hozta meg ezt a drasztikus döntést.

Számos olyan élelmiszer létezik, ami ha a szervezetbe kerül, megemeli a rossz (LDL) koleszterinszintet, eldugítja az artériákat, és szívrohamot, stroke-ot, demenciát, perifériás érbetegséget vagy akár vesebetegséget okoz

– figyelmeztetett a szakértő.

A magyarok kedvence az egyik legveszélyesebb étel

A szívsebész listájának első helyén egy olyan dolog áll, ami nélkül a legtöbb háziasszony el sem tudja képzelni a sütés-főzést. Ráadásul a reggeli pirítósról is nehéz elhagyni.

Az első számú ellenség a vaj. A vaj lényegében szinte tiszta telített zsír. Amikor vajat fogyasztasz, az LDL-szinted kilő a magasba, az artériáid pedig elkezdenek eltömődni

– mondta dr. Alo.

A szakember szerint azonban nem a vaj az egyetlen bűnös. Ugyanebbe a veszélyes kategóriába sorolta a magyarok abszolút kedvenceit: a sajtot, a szalonnát, a sertészsírt, valamint a steak húsokon lévő zsíros részeket és a csirke bőrét is. Ezek a telített zsírok mind közvetlenül felelősek a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásáért.

Így mentheted meg az életedet

Az egészségügyi ajánlások szerint egy átlagos férfinak legfeljebb 30 gramm, egy nőnek pedig maximum 20 gramm telített zsírt szabadna fogyasztania naponta. Ha szeretnéd elkerülni a bajt, a zsíros húsok, kolbászok, szalámik, péksütemények és tejszínes csodák helyett érdemes átalakítani az étrendedet.

A szakértők szerint a megoldás a megelőzésben rejlik: egyél több olajos halat (például makrélát, lazacot), használj olívaolajat, fogyassz barna rizst, teljes kiőrlésű termékeket, valamint sok zöldséget és gyümölcsöt. A helyes táplálkozás mellett a heti legalább 150 perc mérsékelt intenzitású mozgás, valamint a dohányzás és az alkohol elhagyása szó szerint életet menthet – írja a brit Mirror.