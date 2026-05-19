Tűzvész az ipari létesítményben: Veszélyben a lakosság!

Súlyos tűzvész ütött ki egy bradfordi ipari létesítményben, hatalmas szürke füstfelhő lepte el a környező területeket.

A tűzvész egy ipari létesítményből indult. Forrás: Facebook/YappApp

Több tűzoltóegység oltja a Mulgrave Streeten található Stobarts Body Shopban keletkezett lángokat, 12 szivattyúval és kisegítő egységekkel a helyszínen. A helyieket arra kérték, hogy tartsák zárva az ablakokat és az ajtókat.

„Kérjük, kerüljék a környező utakat (beleértve a Mulgrave utcát, a Mount utcát, a Pickhill utcát és a Seymor utcát). Kérjük a környékbeli lakosokat, hogy tartsák zárva az összes ajtót és ablakot.” - írja a Mirror.

Gyújtogatás okozhatta a tűzvészt?

A Mulgrave Streeten található Stobarts Body Shop egyik tulajdonosa azt nyilatkozta, hogy a tűz azután keletkezett, hogy „az egyik autót felgyújtották” – áll a Telegraph & Argus beszámolóiban a Mirror szerint.