Tűzvész az ipari létesítményben: Veszélyben a lakosság!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 17:05
Pusztító tűz ütött ki egy ipari létesítményben Angliában, Bradfordban. A tűzvész a helyi lakosokat is veszélyezteti, zárva kell tartaniuk az ajtókat és az ablakokat a füst miatt.

Súlyos tűzvész ütött ki egy bradfordi ipari létesítményben, hatalmas szürke füstfelhő lepte el a környező területeket.

A tűzvész egy ipari létesítményből indult. Forrás: Facebook/YappApp
Több tűzoltóegység oltja a Mulgrave Streeten található Stobarts Body Shopban keletkezett lángokat, 12 szivattyúval és kisegítő egységekkel a helyszínen. A helyieket arra kérték, hogy tartsák zárva az ablakokat és az ajtókat.

A tűzoltóság közölte: „Jelenleg 12 szivattyúval és kisegítő személyzettel dolgozunk a Stobarts Body Shopban történt tűzeseten Bradfordban (Mulgrave Street).”

„Kérjük, kerüljék a környező utakat (beleértve a Mulgrave utcát, a Mount utcát, a Pickhill utcát és a Seymor utcát). Kérjük a környékbeli lakosokat, hogy tartsák zárva az összes ajtót és ablakot.” - írja a Mirror.

Gyújtogatás okozhatta a tűzvészt?

A Mulgrave Streeten található Stobarts Body Shop egyik tulajdonosa azt nyilatkozta, hogy a tűz azután keletkezett, hogy „az egyik autót felgyújtották” – áll a Telegraph & Argus beszámolóiban a Mirror szerint.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
