Rubint Réka drámai vallomása: „Azt gondoltam, hogy halhatatlan vagyok, hiszen én vagyok az egészség nagykövete ebben az országban”

Rubint Réka betegsége áprilisban került napvilágra, amikor a fitneszedző kamerák előtt vallott a történetéről és arról az elmúlt négy évről, amely mind ez idáig csak az ő lelküket nyomasztotta. Rubint Réka rákkal való küzdelmét most egy ország követheti nyomon, mert rengeteget mesél arról, hogyan éli meg az egyes állomásokat és mindeközben min megy keresztül a családja. Réka és Lara megható őszinteséggel idézték fel közös történetüket – a kamaszkori viharfelhőket, a féltést és azt a pillanatot, amikor a családnak hirtelen meg kellett erősödnie, mert kiderült Réka betegsége.

Rubint Réka betegsége még jobban összekovácsolta a családot: ennek kapcsán lányával, Larával vallottak a Tv2 Titkok Ramónával című műsorban a kapcsolatukról (Fotó: Tumbász Hédi)

Rubint Réka betegsége: „Az emberek nagy része elfeledkezik magáról”

Réka és Lara sokat meséltek Lékai-Kiss Ramónának arról, hogy Lara nem volt egyszerű eset kamaszként. Nem azért, mert rosszat akart volna, egyszerűen csak végigjárta a lázadás természetes állomásait. Réka mindezt hol csendben aggódva, hogy határozottan, tettre készen asszisztálta végig, kettejük kapcsolata pedig négy évvel ezelőtt érkezett meg igazán oda, ahonnan már kézen fogva mentek tovább, a legerősebb anya-lánya párosként. Lara csendesen mondta ki: „Ott tényleg felnőtté kellett válni… nem tudtuk, hogy anyának lesz-e holnap.”

Rubint Réka elárulta, a betegsége őt is rengeteg mindenre megtanította, többek között arra, hogy megtanuljon lassítani és észrevenni saját magát, hogy mire is van szüksége, vagy mire nincs.

Szerintem az emberek nagy része elfeledkezik magáról, mert azt gondoljuk, hogy ha magunkra figyelünk, akkor egoisták vagyunk, pedig nem. Az önszeretet az nem egoizmus.

Réka kifejtette: magunkat szeretni, magunkat tisztelni és figyelni a testünk jelzéseire mindenki számára fontos szerepet kell, hogy játsszon az életben.

Nekem is jelzett. Rengeteget jelzett a testem, de azt gondoltam, hogy halhatatlan vagyok, hiszen én vagyok itt az egészség nagykövete ebben az országban.

Rubint Réka haja a kemoterápiás kezelés során kihullott, s bár már elkezdett visszanőni, most még sapkákat hord (Fotó: Tv2)

S hogy milyen tanulságot vont le mindebből?

Réka visszatalált önmagához és a gyógyulás folyamata kapcsán egy elképesztő lelki úton is végigmegy, mint mondja, ez hozzátartozik a jövőjéhez.

A Jósiten szeretett annyira, hogy nem meghaltam a rengeteg munkában, hanem felemelt a tenyerébe, felvett az ölébe és azt mondta, hogy figyelj szükség van még rád, hiszen nagyon sok ember követ, nagyon sok ember szeret, nagyon embernek segítettél. Gyere, kicsit találj vissza önmagadhoz, aztán taníts meg az embereket visszatalálni önmagunkhoz. Azt hiszem, hogy nekem ez az utam. És ahhoz, hogy ebben hiteles legyek, ahhoz nekem is végig kell járnom ezt az utat. Én nagyon sokat köszönhetek ennek a betegségnek.

Mindemellett Schóbert Lara is bevallotta: édesanyja betegsége kapcsán ő is sok mindenre rá kellett jöjjön, többek között arra, hogy nem kell feltétlenül mindent a saját bőrén megtapasztalnia; tanulhat mások, például az anyukája életéből.