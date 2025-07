Újabb műtétre van szüksége a mozgássérült Lacikának

A nyolcéves Lacika mozgássérült és kommunikációjában is akadályozott, mindez egy méhen belüli fertőzés (CMV) következménye volt a kisfiú édesanyja, Márkiné Tóth Orsolya elmondása szerint. Most Lacikának egy külföldi beavatkozásra van szüksége.

A mozgássérült kisfiúnak újabb beavatkozásra van szüksége gyógyulása érdekében. Fotó: Bors Olvasói

A fertőzést egy hónapos korában tudták beazonosítani, a diagnózis 3-4 hónapos korában konkretizálódott: négy végtagi központi idegrendszeri sérülés. A kisfiam nem tud segítség nélkül járni, mert az izomzata és a végtagjai nagyon feszesek. De nem csak a mozgásában érintett, beszélni sem tud.

- mesélte az édesanya, akit lesújtott a hír.

A méhen belüli fertőzés okozott kárt a kisfiú központi idegrendszerében. Így Lacika csak segédeszközökkel tud mozogni, és bár nem beszél, mindent megért az őt körülvevő világból.

A férjemmel először összetörtünk. Nem tudtuk, hogy mi lesz. Egy szülőnek, ha ilyen diagnózist mondanak... nem egyszerű. De nálunk ez a nagyon „depressziós” korszak nem tartott sokáig. Nem is tudom miből és honnan merítettük az erőt. Az volt bennünk, hogy ha itthon sírdogálunk és szomorkodunk, abból a gyermekünk nem fog fejlődni.

- mondta a Borsnak Orsolya, akinek a mindennapokban a legnagyobb támasza a családja.

Amikor szembesültek a kisfiú betegségével, ráébredtek arra is, hogy nincsenek egyedül. Orsolya elmondása szerint rengeteg hasonlóan nehéz történetet ismert meg a kisfia diagnózisa után. Ezek a történetek juttatták el a mozgássérült kisfiú édesanyját hozzáértő specialistákhoz.

Nagyon jó helyekre kerültünk, nagyon jó szakemberekhez. És az, hogy nekem van egy szuper férjem, nagyon sokat segít, hiszen sok ilyen családnál az egyik szülő, van, hogy kihátrál egy ilyen nehéz helyzetből. Mi összekapaszkodtunk és megráztuk magunkat. Összeszedtük magunkat és felálltunk.

- mondta az édesanya, aki mindent megtesz mozgássérült kisfia, Lacika gyógyulásáért.

A kisfiú az első beavatkozáson 2022 tavaszán esett át. Orsolya szerint a műtét már akkor nagyon drága volt, mégis leesett egy kő a családtagok szívéről.

Az első műtét sokat segített a mozgássérült kisfiú állapotán

Megkönnyebbültünk, hogy tudtuk segíteni Lacikát. Nagyon jó érzés volt látni, hogy sikeres volt az első műtét. Nagyon pozitív élmény volt, hiszen a doktor nemcsak nagyon jó szakember, de kedves is. Azonban tudtuk, hogy egy műtét biztosan nem lesz elég.

- idézte fel a fellélegzés pillanatát Orsolya. A sikeres beavatkozások miatt hisznek most is abban a férjével, hogy a következő műtét is sikeres lesz. Orsolya szerint, ha nem látná a gyermeke fejlődését, azt mondaná, hagyják abba.