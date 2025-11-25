„A koraszülött kislányunk lényegében lefutotta a maratont” - Alexa 100 napot töltött kórházban

Hatalmas öröm volt a Mersitz család számára, amikor megtudták, hogy két kislányuk után Zsuzsanna újra babát vár. A kis Alexa érkezését november 12-re tűzték ki, a család pedig izgatottan tervezgette, hogyan fognak telni mindennapjaik a legújabb családtaggal. Egy forró nyári napon azonban váratlan fordulat következett be. Zsuzsannát egy olyan rosszullét kerítette hatalmába, amit előző két várandósságánál nem tapasztalt. Hallgatott a megérzésére, férjével, Péterrel autóba pattantak és elindultak a kórház felé. Az események elkezdtek felpörögni, már arra sem volt idő, hogy Zsuzsanna tüdőérlelőt vagy szteroidot kapjon, a szülés ugyanis megindult. Mersitz Alexa Eszter 23 hetesen és négy naposan, mindössze 690 grammal, koraszülött babaként látta meg a napvilágot.

Alexa mindössze 690 gramm volt, amikor megszületett, de a koraszülött baba veszíteni kezdett a súlyából: a legkisebb súly, amit mértek, 610 gramm volt. A képen már három hetes, édesanyja, Zsuzsanna tartja a kezében

Fotó: Beküldött

A kórházba érkezést követő fél órán belül Alexa meg is született. Minden annyira gyorsan történt, hogy a szülőknek nem is igazán volt idejük felfogni a történteket. „Mintha kihúzták volna a talajt a lábunk alól” — fogalmazott Péter. Rettegéssel és bizonytalansággal teli hetek következtek, egy igazi érzelmi hullámvasút. Az orvosok és a szülők is tudták, hogy Alexa érkezése nagyon korai.

A koraszülött babák esetében az első 72 óra olyannyira kritikus, hogy minden egyes percnek örülni kell, amit az újszülött túlél. Ugyanakkor az agyvérzés, a bélelhalás és más súlyosabb kockázatok még sokáig fennállnak.

Gyakran előfordul például, hogy egy koraszülött baba a születése utáni napokban agyvérzést kap, aminek következtében szellemileg és/vagy testileg soha nem lesz ép. A tét tehát hatalmas volt.

„ Az, hogy Lexike itt van a kezünkben, az 98 százalékban nekik köszönhető ”

Alexa szülei az Észak Pesti Centrumkórházhoz, vagyis a Honvédkórházhoz tartoznak, ide siettek be július 20-án is, amikor a szülés vélhetően egy fertőzés következtében idő előtt beindult. A szülők szerint a PIC osztályán egy olyan profi csapat dolgozik, akik mellett végig biztonságban tudhatták a kislányukat és akik rengeteget tettek azért, hogy ez a nehéz időszak elviselhetőbb legyen.

Utólag tudtuk meg, hogy a születése után 3 és fél percig nem sírt fel, a köldökzsinórban már nem volt pulzálás, pedig itt az utolsó másodperc is sorsdöntő lehet, illetve intubálni kellett. Ha Lexi otthon, vagy útközben születik meg, akkor biztos vagyok benne, hogy most nem tarthatnánk a karunkban

— mondta lapunknak az édesapa.