KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ha nem figyelünk, úgy vernek át, hogy észre sem vesszük – újabb módszert vetnek be a csalók

böngésző
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 17:00
kiberbűnözőkcsaló
A digitális csalók módszerei napról napra finomodnak. Az egyik legveszélyesebb és legtrükkösebb modern adathalász technika az úgynevezett böngésző a böngészőben támadás. Ezt kell tudni róla!
Bors
A szerző cikkei

A browser-in-the-browser (BitB), vagyis a böngésző a böngészőben támadás azért rendkívül veszélyes, mert a csalók képesek tökéletesen meghamisítani a biztonságos weboldalak címsorát is. Így bátran megadjuk az adatainkat, méghozzá egyenesen a kiberbűnözőknek. Mutatjuk a hatóság szerint hogyan lehet ez ellen védekezni!

Így ismerhető fel a böngésző a böngészőben támadás.
Mutatjuk mit lehet tenni a böngésző a böngészőben támadás ellen! Fotó: Firmbee.com / Pexels (illusztráció)

Mit érdemes tudni a böngésző a böngészőben csalástípusról?

A legtöbben már találkoztak olyan weboldallal, ahol a hosszadalmas regisztráció helyett a „Bejelentkezés Google-fiókkal” vagy „Belépés Facebookkal” gombra kattintással már be is lehet lépni. Normális esetben ilyenkor felugrik egy kis különálló ablak (pop-up), ahol megadhatjuk a jelszavunkat, majd visszatérünk az eredeti oldalra. A BitB támadás során a csalók nem egy valódi ablakot nyitnak meg ilyenkor, hanem egy rosszindulatú weboldalon belül, programozási trükkökkel legyártják a bejelentkező ablak tökéletes vizuális mását. Lemásolják a logókat, a beviteli mezőket, sőt, még a böngésző címsorát is, a biztonságot jelző kis lakat ikonnal együtt. Mivel az ablak és a címsor valójában csak egy grafika a képernyőn, a támadók azt írnak oda, amit akarnak. Ha ide beírjuk az adatainkat, azok közvetlenül a bűnözőkhöz kerülnek.

Hogyan ismerhető fel ez a csalástípus?

A támadók szinte mindig pszichológiai nyomást alkalmaznak, hogy ne gondolkozzunk, csak cselekedjünk. A támadás gyakran egy ijesztő e-maillel vagy üzenettel kezdődik. (Pl. "Azonnal felfüggesztjük a Facebook-fiókodat szerzői jogi sértés miatt, hacsak be nem lépsz és meg nem fellebbezed!"). Emellett az is árulkodó jel, ha a felugró ablakot nem tudjuk az egérrel kihúzni a fő böngészőablak szélén túlra. Ha a felugró bejelentkező ablak lemarad vagy beszorul a főoldal keretei közé, akkor az egy hamisítvány. A valódi ablakok teljesen függetlenek, és bárhová elmozdíthatók a képernyőn.

google, keresés
Ha egy böngészőben felugró ablak nem húzható ki  a böngészőn kívülre, az nagy valószínűséggel átverés Fotó:  Unsplash

Mit tehetünk az ilyen típusú csalások ellen?

A legegyszerűbb védekezési módszer az ilyen jellegű támadások ellen a jelszókezelők használata-írja a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet (NKI). Ilyen jelszókezelő például a Bitwarden, 1Password, vagy a böngészőnk (pl. Chrome) sajátja. A jelszókezelők ugyanis nem a látványt nézik, hanem a mögöttes kódot. Ha a felugró ablakban a jelszókezelőnk nem ajánlja fel automatikusan a mentett jelszavunkat, azonnal zárjuk be az oldalt! Ez a legbiztosabb technikai védelem. Emellett az is segíthet, ha bekapcsoljuk a kétlépcsős azonosítást (2FA) és gyanakodni kezdünk sürgetés, pánikkeltés esetén.

Mit tehetünk, ha már megtörtént a baj?

Ha gyanús helyre írtuk be az adatainkat, az idő a legfontosabb tényező:

  • azonnal változtassunk Google, Facebook jelszót,
  • a fiókbeállításoknál (Biztonság/Eszközök menüpont) kattintsunk a "Kijelentkezés az összes többi eszközről" lehetőségre, hogy kidobjuk a támadót a fiókunkból,
  • ellenőrizzük a biztonsági adatokat: nézzük meg, hogy a csalók nem írták-e át a másodlagos e-mail címedet vagy telefonszámodat a sajátjukra,
  • végül jelentsük az esetet például a Nemzeti Kibervédelmi Intézet felé.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu