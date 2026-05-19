Megdöbbentő hír érkezett a Városligetben rejtélyesen eltűnt dobosról - Fájdalmas döntést hozott a világhírű zenekar

Eltűnt dobost kerestek a rajongók és a rendőrök Budapesten. Davide Lucchelli, az olasz punkzenekar, az Oggetto Sconosciuto tagja május 1-jén este fél kilenc körül tűnt el, pont a városligeti koncertjük előtt. A beállásnál még ott volta, aztán felszívódott.

Davide, az eltűnt dobos / Fotó: Facebook

Eltűnt dobosát kereste a zenekar

A következő három napban a poklok polkát járta meg a zenekar, tagjainak ugyanis lövése sem volt arról, hova tűnhetett az általuk percíznek ismert dobos. Davide édesapja egy padovai rendőrőrsön jelentette be fia eltűnését, így a fiatalt már az Interpol is eltűntként körözte. Kék farmer és fekete bőrdzseki a ruházata – állt a rendőrségi felhívásban. Három nappal később Davide pont ebben a szettben üldögélt a Padova felé tartó vonaton, amikor délután három órakor megcsörrent a telefonja.

Az apja hívta, így derült ki, hogy a srác megvan, és éppen hazafelé tart.

A zenekar a május eleji szlovéniai fellépéseit lemondta. Azóta azonban megint teljes erővel koncerteznek, igaz, Davide nélkül.

Pihennie kell, egy darabig biztosan nem tud színpadra állni

– közölte a zenekar, aki beugró dobosként Enryt, a csapat korábbi tagját hívta vissza, aki a 2025-ös turnén játszott velük. Davide-t visszavárják, de a tavaszi bulikon még nem tart velük. A zenekar a Facebook borítóképét is megváltoztatta, azon a két gitáros látható, dobos nincs a képen.

A zenekar jelenlegi borítóképe. Sandro és Jaco a színpadon / Fotó: Facebook

Bepótolják az elmaradt budapesti bulit Két napja, május 17-én Firenze közelében léptek fel, május 22-én pedig Terniben játszanak. Aztán jön Németország, Franciaország, Hollandia, októberben pedig bepótolják az elmaradt budapesti fellépést is. Előtte júliusban Miskolcon játszanak, ez lesz a debütáló európai turnéjuk első magyarországi állomása. Nagy kérdés, hogy akkor Enry vagy már Davide ül-e a dobok mögött? A következő videóban azonban egyikük sem látható, mert a 2025 februári koncertfelvételen egy harmadik dobos játszik.



