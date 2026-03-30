Jókor jó helyen: Lakástűzből mentette ki az édesanyát és kisbabáját egy házaspár

Lakástűzből mentettek meg egy édesanyát és a kisbabáját, akikre egy épp a bevásárlásból arra tartó házaspár figyelt fel. Az édesanya percekkel a lángok fellobannása után ébredt fel.

Lakástűzből mentettek meg egy édesanyát és kisbabáját, csak a szerencsén múlt hogy épp akkor járt arra a házaspár

Lakástűzből mentettek egy édesanyát és kisbabáját

Hétköznapi bevásárlásukból tartott hazafelé egy indianai házaspár március 15-én, amikor életmentőként kellett cselekedniük. Matt és Erin Wuestefeld egy barkácsáruházból tartottak hazafelé, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy kétszintes ház lángra kapott. „Mindketten füstszagot éreztünk. Balra néztünk, és láttuk, hogy lángok csapnak ki az egyik ablak alól.” - idézte fel a pillanatot Matt.

Gondolkodás nélkül fordultak meg az autójukkal, leparkoltak, majd Matt a ház elé futott. Bekopogott az ajtón, ekkor látta, hogy odabent egy fiatal nő tartózkodott a kisbabájával. A férfi végül segített az édesanyának és az egy évnél fiatalabb gyermekének kijutni az épületből, majd utána az égő házba rohant, hogy a fiatal nő kulcsait, táskáját és a kisbaba hordozóját, cumisüvegét is kimenekítse a házból. Végül megkerestek két tűzcsapot, hogy a kiérkező tűzoltók hozzáférjenek majd.

Egyelőre nem tudni mi okozta a tűzesetet

A férfi szerint csoda, hogy nem torkollott nagyobb tragédiába az eset, időben voltak jó helyen. A helyi beszámolók alapján az ismeretlen nő megköszönte megmentőinek a hőstettet, akik mindössze pár perccel azután érkeztek, hogy az édesanya felébredt a délutáni szunyókálásból.

Ha tíz perccel korábban megyünk arra, valószínűleg észre sem vesszük – nem érezzük a füstöt, nem látjuk a lángokat. Pont a megfelelő pillanatban voltunk ott

– fogalmazott Matt.

A kisbaba és az édesanya is sértetlenül megúszta a történteket, a tűzben azonban mindenüket elvesztették. A Greendale-i rendőrség „rendkívül veszélyes helyzetként” jellemezte az esetet. A tűz okát egyelőre még nem ismerik - olvasható a PEOPLE magazinban.