Videóhívás mentette meg a hajdú-bihari férfi életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 11:20
A mentőszolgálat minden eszközt bevetett, hogy újraélesszék a férfit.

Mindenféle előjel nélkül történt meg a baj: egy Hajdú-Bihar vármegyei telephelyről a hajnali órákban érkezett segélyhívás, miután egy hatvan év körüli férfi hirtelen összeesett. Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be közösségi oldalán.

Fotó: pexels

A mentőhelikopter érkezett a helyszínre

A bejelentést fogadó mentésirányító azonnal felmérte a helyzet komolyságát, és videókapcsolaton keresztül segítette a helyszínen lévőket, először a légzés ellenőrzésére kérte őket, majd amikor kiderült, hogy nincsenek életjelek, rögtön megkezdett újraélesztésre adott utasításokat. Eközben riasztották a mentőhelikoptert és egy esetkocsit is, sőt, a SzívCity alkalmazáson keresztül a közelben tartózkodó önkéntes segítőket is értesítették.

A gyors reagálásnak köszönhetően perceken belül megindult az összehangolt segítségnyújtás, és mire a mentők a helyszínre érkeztek, a férfi keringése már visszatért. Az időben megkezdett újraélesztés, a jelenlévők példás összefogása és a mentők szakszerű munkája végül meghozta az eredményt, sikerült stabilizálni a férfi állapotát, majd kórházba szállították további ellátásra.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
