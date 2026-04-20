Videóhívás mentette meg a hajdú-bihari férfi életét

Mindenféle előjel nélkül történt meg a baj: egy Hajdú-Bihar vármegyei telephelyről a hajnali órákban érkezett segélyhívás, miután egy hatvan év körüli férfi hirtelen összeesett. Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be közösségi oldalán.
A bejelentést fogadó mentésirányító azonnal felmérte a helyzet komolyságát, és videókapcsolaton keresztül segítette a helyszínen lévőket, először a légzés ellenőrzésére kérte őket, majd amikor kiderült, hogy nincsenek életjelek, rögtön megkezdett újraélesztésre adott utasításokat. Eközben riasztották a mentőhelikoptert és egy esetkocsit is, sőt, a SzívCity alkalmazáson keresztül a közelben tartózkodó önkéntes segítőket is értesítették.
A gyors reagálásnak köszönhetően perceken belül megindult az összehangolt segítségnyújtás, és mire a mentők a helyszínre érkeztek, a férfi keringése már visszatért. Az időben megkezdett újraélesztés, a jelenlévők példás összefogása és a mentők szakszerű munkája végül meghozta az eredményt, sikerült stabilizálni a férfi állapotát, majd kórházba szállították további ellátásra.
