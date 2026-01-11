"Nem tudom, mit hoz a holnap, de nem engedem el a reményt" - Szívszorító küzdelmet vív a 10 éves, Duchenne-szindrómás Ádi

Így kezdi az új évet Ádi: hálával, reménnyel és kitartással. A 10 éves fiú Duchenne-féle izomdisztrófiával él, de a közösség ereje nap mint nap erőt ad a családnak. Ádi újévi kívánsága egyszerű, mégis hatalmas: szeretné megkapni a génterápiát és azt a gyógyszert, amely már Mirkó nevű barátjának segített.
Ádi támogatását különleges alkotások segítik: olajfestmények, méz és emlékkönyvek, gyertyák, könyvek és géllakk-termékek bevételei járulnak hozzá a kezelésekhez. Minden vásárlás és támogatás nemcsak segítség, hanem valódi esély Ádinak.
Nem csodát kérünk, csak időt és lehetőséget – a szeretetből pedig erőt merítünk, amíg Ádiért küzdünk
– mondja édesanyja, Major Viktória.
Viktória korábban elveszítette testvérét a Duchenne-féle izomsorvadás miatt, most pedig fiáért küzd nap mint nap.
A bátyám lassan gyengült el, és láttam, hogyan hagyja el a teste a lelkét. Most ugyanezt érzem Ádinál, de nem engedem, hogy a betegség határozza meg az életét
– meséli az édesanya.
A család Kárpátaljáról költözött Budapestre, hogy Ádi a lehető legjobb orvosi ellátást kapja. A fiú jelenleg szteroidkezelést kap, rendszeresen jár fejlesztésekre, és minden elérhető terápiát igyekeznek kihasználni.
A legnehezebb az, hogy Ádi teljesen éber, értelmes, pontosan érti, mi történik vele. Látja, hogy napról napra gyengébb lesz
– mondja Viktória, hangjában a fájdalom és a kitartás egyszerre érződik.
Egy új remény: a gyógyszer, amely életet adhat
A család számára most egy új, forradalmi gyógyszer jelenthet reményt, amit már Mirkó, Ádi barátja is megkapott. Ez a készítmény lassítja az izomsejtek pusztulását, csökkenti a gyulladást, és akár évekkel meghosszabbíthatja a Duchenne-szindrómás gyermekek életét. Csakhogy az ára szinte felfoghatatlan: évente 250 millió forint. Állami támogatás nélkül a család nem tudná megfizetni. Viktória már benyújtotta a méltányossági kérelmet, hogy Ádi is hozzáférhessen a kezeléshez.
Mirkóval ugyanazon a napon születtünk: 2015. augusztus 27-én. Ez valahogy sorsszerű, és ad egy kis hitet, hogy talán mi is sorra kerülünk
– mondja Viktória mosolyogva. „Most össze kell fognunk a többi szülővel, hogy gyermekeink megkaphassák az esélyt az életre.”
Viktória nap mint nap küzd a betegség, az idő és a tehetetlenség ellen.
Nem tudom, mit hoz a holnap, de nem engedem el a reményt. Harcolni fogok, amíg lehet
– zárja gondolatait az édesanya, miközben Ádi szemében a kíváncsiság és a remény fénye csillog. A 10 éves fiú újévi kívánsága egyszerű, de mindennél fontosabb: élni, és élni úgy, hogy minden pillanatot a szeretet és a közösség ereje tartson egyben.
