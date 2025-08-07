Az orvos figyelmeztet: ez az ártalmatlannak tűnő szokás növeli a halálozás és a stroke kockázatát

Egyre többen próbálnak odafigyelni az egészségükre: eljárnak futni, edzőterembe, jógázni, tudatos étrendet követnek és igyekeznek lépést tartani a különböző életmód trendekkel. A mozgás már nemcsak hobbi, hanem egy életforma, ami segít levezetni a feszültséget és fitten tartani. Persze az edzések néha megterhelőek, ezért sokan keresnek gyors és hatékony módszereket az izomláz és az izomfájdalmak enyhítésére, a cégek pedig egyre több eszközt dobnak piacra. Az egyik ilyen népszerű kütyü használata viszont az orvos szerint stroke-hoz vezethet.

Egy egészségesnek hitt módszer okozhat stroke-ot

Ez az ártatlannak tűnő szokás stroke-hoz vezethet

Egy neurológus, Dr. Baibing Chen figyelmezteti azokat, akik előszeretettel használnak masszázspisztolyt, hogy az eszköz nyaki részen való alkalmazása életveszélyes stroke-ot okozhat. A szakértő Instagram-oldalán intette óvatosságra emberek millióit, azt állítva, hogy a pisztollyal való nyakmasszázs azok közé a gyakori tevékenységek közé tartozik, amiket soha nem tenne, ha az agy egészségéről van szó.

Mi áll ennek a háttérben?

Soha nem használnék masszázspisztolyt a nyakamon. Ennek oka, hogy a nyaki vertebrális és carotis artériák sérülékenyek

– hangsúlyozta a szakértő és hozzátette, hogy ezek az artériák az eszköz ismétlődő ütései miatt károsodhatnak. Továbbá kifejtette, hogy a vertebrális és carotis artériák a keringési rendszer kulcsfontosságú részei, amelyek az agyat vérrel és oxigénnel látják el.

Amennyiben tehát a pisztolyt gyakran alkalmazzuk a nyaki részen, az ismétlődő károsodás növelheti az artéria elszakadásának kockázatát, így a vérrögök kialakulását, ami nehezíti a véráramlást és stroke-ot okozhat. A szélütés pedig olyan súlyos is lehet, hogy agykárosodáshoz, sőt akár halálhoz is vezethet.

Mik a stroke fő tünetei?

A stroke fő tünetei hirtelen jelennek meg, mint az arc érzéketlensége, zsibbadása, a karok gyengesége és a beszédproblémák. További panaszok közé tartozik a homályos látás, a zavartság, valamint a memóriavesztés, a fejfájás és a hányinger is. A stroke a halálozás és a rokkantság egyik vezető oka világszerte.