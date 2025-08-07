Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Az orvos figyelmeztet: ez az ártalmatlannak tűnő szokás növeli a halálozás és a stroke kockázatát

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 15:45
strokemasszázspisztoly
Egyre többen használják otthon nap mint nap, hiszen oldja a feszültséget és enyhíti az izomfájdalmat. Azonban csak kevesen tudják, hogy ez az ártatlannak tűnő eszköz akár stroke-ot is okozhat. De vajon hogyan? Az orvos válaszol.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Egyre többen próbálnak odafigyelni az egészségükre: eljárnak futni, edzőterembe, jógázni, tudatos étrendet követnek és igyekeznek lépést tartani a különböző életmód trendekkel. A mozgás már nemcsak hobbi, hanem egy életforma, ami segít levezetni a feszültséget és fitten tartani. Persze az edzések néha megterhelőek, ezért sokan keresnek gyors és hatékony módszereket az izomláz és az izomfájdalmak enyhítésére, a cégek pedig egyre több eszközt dobnak piacra. Az egyik ilyen népszerű kütyü használata viszont az orvos szerint stroke-hoz vezethet.

stroke, szélütés, szédülő férfi
Egy egészségesnek hitt módszer okozhat stroke-ot
Fotó: bymuratdeniz /  GettyImages

Ez az ártatlannak tűnő szokás stroke-hoz vezethet

Egy neurológus, Dr. Baibing Chen figyelmezteti azokat, akik előszeretettel használnak masszázspisztolyt, hogy az eszköz nyaki részen való alkalmazása életveszélyes stroke-ot okozhat. A szakértő Instagram-oldalán intette óvatosságra emberek millióit, azt állítva, hogy a pisztollyal való nyakmasszázs azok közé a gyakori tevékenységek közé tartozik, amiket soha nem tenne, ha az agy egészségéről van szó.

Mi áll ennek a háttérben?

Soha nem használnék masszázspisztolyt a nyakamon. Ennek oka, hogy a nyaki vertebrális és carotis artériák sérülékenyek 

– hangsúlyozta a szakértő és hozzátette, hogy ezek az artériák az eszköz ismétlődő ütései miatt károsodhatnak. Továbbá kifejtette, hogy a vertebrális és carotis artériák a keringési rendszer kulcsfontosságú részei, amelyek az agyat vérrel és oxigénnel látják el.

Amennyiben tehát a pisztolyt gyakran alkalmazzuk a nyaki részen, az ismétlődő károsodás növelheti az artéria elszakadásának kockázatát, így a vérrögök kialakulását, ami nehezíti a véráramlást és stroke-ot  okozhat. A szélütés pedig olyan súlyos is lehet, hogy agykárosodáshoz, sőt akár halálhoz is vezethet.

stroke, masszázspisztoly, izomlazítás
A masszázspisztoly nyaki részen való használata stroke-ot okozhat
Fotó: urbazon /  GettyImages

Mik a stroke fő tünetei?

A stroke fő tünetei hirtelen jelennek meg, mint az arc érzéketlensége, zsibbadása, a karok gyengesége és a beszédproblémák. További panaszok közé tartozik a homályos látás, a zavartság, valamint a memóriavesztés, a fejfájás és a hányinger is. A stroke a halálozás és a rokkantság egyik vezető oka világszerte.

Az orvos szerint ezért ne tartsd vissza a tüsszentést

Dr. Chen arra is figyelmeztetett, hogy ne tartsuk vissza a tüsszentést, ami magas belső nyomáshoz vezet, mely a szakértő szerint magasabb, mint az autógumi nyomása.

A [tüsszentés] visszatartása nyomást gyakorol a kényes területekre, ami dobhártyaszakadáshoz, a torok szöveteinek elszakadásához és akár a mellkasba szivárgó levegőhöz is vezethet 

– magyarázta az orvos, valamint kiemelte, hogy specifikus esetekben még halálos kimenetelű agyvérzést is eredményezhet.

Dr. Chen végül a hangos zenehallgatásra tért ki, ami nemcsak a fület, hanem az agyat is károsíthatja, mellyel kapcsolatban egyes tanulmányok azt állítják, hogy fokozhatja a kognitív hanyatlást.

 

Az alábbi videó megtekintésével megismerheted a masszázspisztoly helyes használatát:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
