„Még sok embernek kell segítened!” - nagymamája küldte vissza az életbe Katona Imre táncművészt

Katona Imre táncművész karrierje egyik napról a másikra ért véget. Egy bajba jutott autósnak akart segíteni, amikor megtörtént a baleset. Éppen az autó csomagtartójához ment, hogy kitegye az elakadásjelző háromszöget, amikor egy érkező autó elütötte.

Imre életének egyik meghatározó része a sport, és még a baleset sem tudta eltántorítani attól, hogy továbbra is aktív maradjon benne.

Fotó: Red Velvet Kerekesszékes Kézilabda

A baleset ellenére is mindig mosolyog és pozitív

A súlyos baleset következtében elveszítette a bal lábát, az élete pedig örökre megváltozott: táncos pályafutása azonnal véget ért. Imrét mégsem engedte el a színház világa, de most teljesen más szerepe van mások életében.

Hiszek abban, hogy az élet minden nehézsége valamilyen tanítást hordoz. Budapest például háromszor is „kidobott” magából. Ezek az esetek, meg maga a baleset is azt akarta velem megértetni, hogy más út vár rám. A 2019-es súlyos baleset során, amikor egy rövid időre elszakadtam a földi világtól, egy különleges élményt éltem át. A nagymamámmal találkoztam, aki még 2006-ban hunyt el. Azt mondta nekem: menjek vissza, mert még sok dolgom van, és sok embernek kell még segítenem

– mesélte el a Borsnak.

Imre életében a táncos karrier mellett mindig jelen volt a tanulás és az alkalmazkodás. Dolgozott nemzetközi árufuvarozóként, pincérként, gumiműhelyben felnijavítóként, majd a kórház gasztroenterológiai osztályán asszisztensként.

Az élet azonban új irányt adott számomra. Tavaly augusztusban lehetőséget kaptam arra, hogy a kórházi asszisztensi munka után ortopédiai műszerésznek tanuljak és ma már protéziseket készítek, kerekesszékeket javítok, a mozgássérült emberek mindennapjait próbálom könnyebbé tenni. Hosszú távon is ezen az úton szeretnék maradni. Amikor átadok egy protézist egy frissen amputált embernek vagy látom, hogy valaki hosszú hónapok után újra feláll a kerekesszékből és könnyek között teszi meg első lépéseit, ugyanazt az emelkedett érzést élem át, mint egykor a színházi előadás utáni vastapsnál

– számolt be érzéseiről.

Számára ez nem csupán munka, hanem hivatás. Imre küldetésének érzi, hogy példát mutasson kitartásból és alkalmazkodásból. Szerinte az élet legfontosabb tanítása az, hogy bármi történjék is, az embernek meg kell tanulnia alkalmazkodni.

Úgy látom, sokan nem értékelik eléggé az életet, túl sokat panaszkodnak apróságok miatt

– vélekedik.