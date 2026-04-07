Időjárás: pokoli nyár jöhet 2027-ben, minden eddigi rekord megdőlhet

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 15:00
Egy érdekes időjárási jelenség hatására rendkívüli meleg köszönthet be Magyarországon 2027-ben. A pokoli nyár minden eddigi hőmérsékleti rekordot megdönthet, tartós aszályos időszakok várhatóak és sajnos a halálozási számok is megugranak majd. Vajon miért számíthatunk erre a pusztító hőségre?
A jelenlegi nemzetközi időjárási előrejelzések szerint komoly esély van rá, hogy 2027 pusztítóan meleg év lesz, amiben a felerősödő El Niño jelenségnek kulcsszerepe lehet. A mérések egy intenzív, úgynevezett „szuper El Niño” fázis kialakulását vetítik előre 2026 folyamán, amelynek melegítő hatása globálisan 2027-ben érheti el a csúcspontját. Jövőre pokoli nyár elé nézünk!

Pokoli nyár jöhet 2027-ben, szükség lesz a finom, hideg vízre Fotó: MW / MW

Az El Niño jelenség általában a kialakulását követő évben fejti ki a legerősebb hatást a globális átlaghőmérsékletre. Mivel a jelenség 2026-ban kezdhet erősödni, a rekordok megdöntése 2027-ben a legvalószínűbb.

A pokoli nyár nálunk is érezhető lesz

Bár az El Niño hatása a trópusokon a legközvetlenebb, Európában és Magyarországon is gyakoribbá válhatnak a hőhullámok, a villámárvizek és az extrém aszályok a 2027-es nyár folyamán. Az Amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (CPC) szerint az új El Niño fázis nagyjából az idei év közepén, június körül kezdődhet el.

A masfelfok.hu szerint, ahogy a legutóbbi El Niño idején, 2024-ben is történt, a szokásosnál is nagyobb valószínűséggel számíthatunk extrém eseményekre 2027-ben: hőhullámokra, aszályra, hirtelen lezúduló nagy csapadékra vagy akár árvizekre. 

Jönnek a trópusi éjszakák

Kutatók nem tartják kizártnak, hogy megdől a jelenlegi, 41,9 °C-os országos rekord. Egyes előrejelzések szerint a legforróbb napokon a hőmérséklet akár a 43-45 °C-ot is elérheti. Gyakoribbá válnak azok az éjszakák, amikor a hőmérséklet nem süllyed 20-25 °C alá, ami jelentősen megterheli az emberi szervezetet. A trópusi éjszakák hatására, - ahogy arra sajnos korábban is több nemzetközi példa volt – a halálesetek száma is várhatóan növekszik majd.

Akár 5-7 intenzív hőhullámmal is számolhatunk

Egy átlagos nyáron korábban 2-3 nagyobb hőhullám volt jellemző, 2027-ben azonban 5-7 intenzív hőhullámmal is számolhatunk. A hőségperiódusok hossza is kitolódik. Míg régebben 3-5 napig tartott egy-egy hullám, 2027-ben előfordulhatnak 10-14 napig, sőt szélsőséges esetben akár tovább is tartó, megszakítás nélküli forró időszakok. Egyes modellszámítások szerint a nyári szezonban a "hőségnapok" (amikor a maximum meghaladja a 30 °C-ot) száma a korábbi 20-25 napról 40-50 napra is emelkedhet. Klímakutatók egybehangzóan állítják, hogy a természetes éghajlati ingadozás (ENSO) és az emberi tevékenység okozta melegedés együttesen teszi rendkívül valószínűvé a 2027-es rekordot.

 

