Azt mondta az orvos, csak egy gyakori vírus: most ritka rákkal küzd a hároméves kislány

Amikor a hároméves Primrose tavaly októberben belázasodott és kiütései lettek, az édesanyja, Charley Hocking azonnal érezte, valami nincsen rendben. A háziorvos viszont azzal nyugtatta, hogy a kislány – akinél időközben szájfekély is kialakult –, csak kéz-, láb- és körömfájásban szenved, miután a tünetei erre a gyakori gyermekbetegségre utaltak.
Novemberre a gyermek állapota tovább romlott, és már vizelni sem tudott. A 37 éves Charley ekkor ismét a háziorvoshoz fordult, ahol azt a tanácsot kapta, vigye be Primrose-t a kórházba. Itt az orvosok felfedezték, hogy a kislánynak egy csomó van a hasában és egy rendellenes elváltozása. A későbbi vizsgálatok megerősítették, hogy Primrose hepatoblasztómában szenved, egy ritka gyermekkori májrákban, amely évente mindössze 10-15 gyermeket sújt az egész Egyesült Királyságban.
A hepatoblasztóma pontos oka ismeretlen, de azok a gyermekek vannak nagyobb kockázatnak kitéve, akik koraszülöttek, hemihipertrófiájuk van – amikor a test egyik oldala gyorsabban növekszik, mint a másik –, vagy Beckwith-Wiedemann-szindrómájuk, amelyet túlnövekedési szindrómának is neveznek. A tünetek a daganat méretétől függenek, és magukban foglalhatják a duzzadt hasat, a hasi fájdalmat, a sárgaságot, a lázat, a hányingert és a hányást.
A kislány nem sokkal karácsony előtt kezdte meg a kemoterápiát, mostanra pedig eltávolították a daganatot, valamint a májának a 40 százalékát.
Életem legrosszabb pillanata volt az, amikor közölték velem, hogy Primrose rákos. Bár az orvosok azt mondták, hogy jó a prognózisa, a rák szó hallatán az ember nem tud másra gondolni, mint a legrosszabbra, és ez teljesen összetört
- emlékezett vissza kétgyermekes Charley Kelet-Sussexből, majd hozzátette, bizonyos szempontból megkönnyebbülést jelentett a diagnózis, mert így legalább megtudták, pontosan mivel állnak szemben és megkezdhették a kezelést.
Charley elmondta, hogy a kemoterápia típusa, amit a kislánya kap, magában hordozza a hallása, a veséi és a szíve nyálkahártyájának károsodásának kockázatát, illetve, hogy Primrose az egyetlen gyermek az Egyesült Királyságban, aki kipróbálhatott egy új, a halláskárosodás csökkentésére irányuló kísérleti gyógyszert, amely eddig sikeresnek bizonyult.
Március végén, öt kemoterápiás kúra után az MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a daganat jóval kisebbre zsugorodott, ami nagy megkönnyebbülést jelentett, majd egy áprilisban elvégzett műtétet követően – melynek során Primrose májának egy részét eltávolították -, a daganat teljes egészében eltűnt. A kislány ezután két napot töltött a gyermekintenzív osztályon, jelenleg pedig egy májbetegekre szakosodott osztályon lábadozik.
A feltételezések szerint a kislány mája pár hét alatt regenerálódik, majd ezután még három kemoterápiás kezelésen fog átesni, hogy eltávolítsák a megmaradt rákos sejteket. Ahogy visszatekintett az átélt megpróbáltatásokra, Charley úgy vélte, a történtek hatására megtanulta értékelni az élet minden egyes pillanatát.
A kihívások csak nemesebbé tesznek és megerősítenek minket, és bármi is történik, meg tudom oldani
- tette hozzá az édesanya, a The Sun beszámolója szerint.
