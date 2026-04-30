Azt mondta az orvos, csak egy gyakori vírus: most ritka rákkal küzd a hároméves kislány

Amikor a hároméves Primrose tavaly októberben belázasodott és kiütései lettek, az édesanyja, Charley Hocking azonnal érezte, valami nincsen rendben. A háziorvos viszont azzal nyugtatta, hogy a kislány – akinél időközben szájfekély is kialakult –, csak kéz-, láb- és körömfájásban szenved, miután a tünetei erre a gyakori gyermekbetegségre utaltak.

Vírusnak hitte az orvos a hároméves kislány ritka betegségét

Novemberre a gyermek állapota tovább romlott, és már vizelni sem tudott. A 37 éves Charley ekkor ismét a háziorvoshoz fordult, ahol azt a tanácsot kapta, vigye be Primrose-t a kórházba. Itt az orvosok felfedezték, hogy a kislánynak egy csomó van a hasában és egy rendellenes elváltozása. A későbbi vizsgálatok megerősítették, hogy Primrose hepatoblasztómában szenved, egy ritka gyermekkori májrákban, amely évente mindössze 10-15 gyermeket sújt az egész Egyesült Királyságban.

A hepatoblasztóma pontos oka ismeretlen, de azok a gyermekek vannak nagyobb kockázatnak kitéve, akik koraszülöttek, hemihipertrófiájuk van – amikor a test egyik oldala gyorsabban növekszik, mint a másik –, vagy Beckwith-Wiedemann-szindrómájuk, amelyet túlnövekedési szindrómának is neveznek. A tünetek a daganat méretétől függenek, és magukban foglalhatják a duzzadt hasat, a hasi fájdalmat, a sárgaságot, a lázat, a hányingert és a hányást.

A kislány nem sokkal karácsony előtt kezdte meg a kemoterápiát, mostanra pedig eltávolították a daganatot, valamint a májának a 40 százalékát.

Életem legrosszabb pillanata volt az, amikor közölték velem, hogy Primrose rákos. Bár az orvosok azt mondták, hogy jó a prognózisa, a rák szó hallatán az ember nem tud másra gondolni, mint a legrosszabbra, és ez teljesen összetört

- emlékezett vissza kétgyermekes Charley Kelet-Sussexből, majd hozzátette, bizonyos szempontból megkönnyebbülést jelentett a diagnózis, mert így legalább megtudták, pontosan mivel állnak szemben és megkezdhették a kezelést.

Charley elmondta, hogy a kemoterápia típusa, amit a kislánya kap, magában hordozza a hallása, a veséi és a szíve nyálkahártyájának károsodásának kockázatát, illetve, hogy Primrose az egyetlen gyermek az Egyesült Királyságban, aki kipróbálhatott egy új, a halláskárosodás csökkentésére irányuló kísérleti gyógyszert, amely eddig sikeresnek bizonyult.