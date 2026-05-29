„Kutyaként vonyítok négykézláb, és pórázon vezet” – Schobert Norbi döbbenetes dologgal szórakoztatja Rubint Rékát

Schobert Norbi és Rubint Réka rengeteg nehézségen mentek keresztül házasságuk kezdete óta, de az sosem volt kérdés számukra, hogy mindent együtt fognak átvészelni. És ugyan az elmúlt 4 évben Rubint Réka betegsége szinte pokollá tette az életüket, mégis megtalálták a módját, hogy tudjanak felhőtlenül szórakozni. Ennek kapcsán a Viasat3 A felszín alatt című műsorában azt is elárulták, mi az, ami mindig mosolyt csal a fitneszlady arcára, és amiért a férje szinte bármit képes bevállalni.

Rubint Réka Schobert Norbi mellett olykor még a betegségéről is meg tud feledkezni, amiért a fitneszguru mindent meg is tesz (Fotó: Tumbász Hédi)

Rubint Réka és Schobert Norbi családja a rengeteg nehézség ellenére igyekszik mindig pozitívan látni a világot, így soha nem mondanak nemet egy kis közös kikapcsolódásra. Sőt, a családanya most arról is lerántotta a leplet, hogy mivel tudja Norbi a leginkább megnevettetni őt.

„Akkor vagy a legszórakoztatóbb, amikor a farsangi bálon beöltözöl” – kezdte gondolkodás nélkül, már csak az emlékeken is jót nevetve Réka.

És kutyaként vonyítok négykézláb, és pórázon vezetsz, meg lüke Aladár vagyok? Persze

– idézte fel a meglehetősen furcsa képet némi tettetett sértődöttséggel Norbi is.

Schobert Norbi mindig számíthat Réka támogatásra

Persze egy ilyen hosszú és boldog házasság titka nemcsak az önfeledt percekben rejlik, hanem a támogatásban is, amit a nehéz időkben nyújtanak egymásnak.

„Melyik volt az a pillanat, amikor úgy érezted, igazán számíthatsz rám?” – tette fel a kérdést az édesanya.

Minden nap ezt érzem, de volt egy csomó ilyen. Volt ilyen, amikor a szívműtétemnél mentem a műtőbe, amikor stroke-ot kaptam, nem bírtam dolgozni, és akkor te tartottál el szinte. Szóval voltak olyan pontok, amikor ezt éreztem

– válaszolta a Schobert család feje.

„Nekem az ilyen nagyon mély pillanatokban volt ilyen, amikor apukám meghalt és vele együtt haltam én is, legalábbis egy részem, vagy amikor anyukám meghalt a karomban. Szóval az olyan hihetetlen helyzetekben, amikor egyszerűen az ember elkezd zuhanni, és csak így kihúznak alá egy hálót. Ezt a hálót te húztad ki, és te voltál maga a háló” – vallotta be a saját tapasztalataival kapcsolatban Réka is.